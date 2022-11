Rode Duivels gaan kopje-onder in Marokkaanse heksenketel

De Rode Duivels hebben zondagnamiddag op de tweede speeldag in groep F op het WK in Qatar met 0-2 verloren van Marokko. Op vrije trap scoorde de even voordien ingevallen Abdelhamid Sabiri de openingstreffer in het Al Thumama-stadion. Vlak voor rust waren de Belgen al goed weggekomen met een afgekeurd doelpunt van Hakim Ziyech. In de toegevoegde tijd zette de eveneens ingevallen Zakaria Aboukhlal de 0-2 eindstand op het scorebord.

In de stand nemen de Marokkanen met vier punten de leidersplaats over in de groep. De Belgen staan voorlopig met drie punten nog op plaats twee, voor Kroatië (1) en Canada (0). Beide landen staan zondagavond nog tegenover elkaar. Op de slotspeeldag kijken de Rode Duivels donderdag de vicewereldkampioen in de ogen. Pas dan valt de beslissing in deze groep.

Zoals voorspeld na het duel tussen Marokko en Kroatië, maakten de zowat 15.000 Marokkaanse aanhangers er in het stadion een helse sfeer van. De Marokkanen spelen thuiswedstrijden in Qatar en dat zullen ook de Duivels geweten hebben. Reeds van bij het volkslied klonk er gefluit van op de tribunes.

Dubbele dekking

Bondscoach Roberto Martinez had voor de verrassing van de dag gezorgd door zijn basiself door mekaar te halen, na de 1-0 zege tegen Canada. Hij paste zich daarmee aan de tegenstander aan. Het gevaar bij de Marokkanen komt immers over hun rechterflank, met daar Hakim Ziyech en Achraf Hakimi. Door Timothy Castagne vanuit de driemansverdediging te laten doorschuiven, kon er daar met Thorgan Hazard voor dubbele dekking gezorgd worden. In dat geval zakte Thomas Meunier een rijtje achteruit.

Het tactische plaatje leek aanvankelijk te kloppen. Slechts één keer werd de Belgische linkerflank in de eerste helft op snelheid gepakt, toen Hakimi in de rug van Timothy Castagne dook. De PSG-sneltrein trapte echter onbesuisd over. In het slot van de eerste helft kwamen de Belgen wel erg goed weg, toen een vrije trap van Hakim Ziyech over alles en iedereen in doel zoefde. Op aangeven van de VAR werd de treffer echter terecht afgekeurd wegens buitenspel van Romain Saïss, die in de baan van de bal stond. Of hij die dan al dan niet aanraakte, maakt niet uit. De Rode Duivels hebben het geluk aan hun zijde op dit toernooi. In de openingswedstrijd tegen Canada miste Alphonso Davies een strafschop en haalden de Belgen het op miraculeuze wijze met 1-0. Het geluk bleek echter opgebruikt.

Uitgespeelde kansen schaars

Met Meunier, Onana en Thorgan Hazard in de ploeg ten nadele van Youri Tielemans, Yannick Carrasco en Leander Dendoncker leverden de Belgen wel heel wat aanvallend voetballend vermogen in. De uitgespeelde kansen waren dan ook schaars. Bovendien zat Kevin De Bruyne opnieuw niet in de wedstrijd. Heel veel verder dan een voorzichtige poging van Michy Batshuayi en wat stilstaande fases kwam de Belgen niet. Onana is een aanwinst op het middenveld, maar loopt al te snel tegen kaarten op. Na 29 minuten was het al prijs. Zijn tweede van het toernooi al, waardoor hij de volgende wedstrijd tegen Kroatië geschorst is.

Meer ruimte kwam er pas in de tweede helft en dat leverde kansen op voor Eden Hazard en Boufal, aan de overkant. De ingevallen Dries Mertens geraakte niet voorbij de Marokkaanse reservedoelman Monir, die zijn netten wist schoon te houden. Dat in tegenstelling tot zijn collega Thibaut Courtois, die een kwartier voor affluiten voor de tweede keer geklopt werd met een vrije trap richting zijn eerste paal. Deze keer was er van buitenspel geen sprake en dus was het zowaar 0-1 voor de Marokkanen. Daar kon ook de inbreng van Romelu Lukaku niets meer aan veranderen. Een kopbal van Jan Vertonghen zoefde nipt naast. In de toegevoegde tijd mocht het licht helemaal uit na de tweede Marokkaanse treffer.