Heeft ‘Operatie Propere Handen’ écht iets veranderd in het wereldje? Dat vroegen we aan enkele sleutelfiguren. Vandaag: Roland Duchâtelet, ex-voorzitter STVV en Standard en ex-eigenaar van verschillende buitenlandse voetbalclubs.

‘Kijk, je hebt verschillende soorten omkoping in het Belgische voetbal. Als het over matchfixing gaat – het vervalsen van wedstrijden – dan denk ik dat dat, dankzij Propere Handen, minder erg is dan vroeger. Volgens mij heeft het feit dat er nu veel meer Belgische clubs in buitenlandse handen zijn daar ook iets mee te maken. In de Belgische voetbalwereld is het nu minder een onderonsje van een aantal bestuursleden dan vroeger.

‘Het viel mij destijds bij Charlton ook al op dat er in de Premier League, en in het Engels voetbal in het algemeen, veel minder matchfixing was. En bijvoorbeeld ook in de Primera División. Dus de vraag die zich stelt: is er een relatie tussen het aandeelhouderschap van clubs en het fiksen van matchen? In de Belgische eerste klasse is het landschap op dat vlak veel internationaler geworden. Ik kan mij niet voorstellen dat de Japanners van STVV zouden gaan samenzitten met arabieren om een match te fiksen. Dat is een evolutie. Het is misschien een interessant thesisonderwerp voor een student sportwetenschappen. (lacht)

‘Er is ook een ander soort omkoping. Dan gaat het over het omkopen van kaderleden van clubs om spelers aan te werven. Dat zag je ook wel in Engeland. Dat is volgens mij nog altijd sterk aanwezig in ons voetbal.

Het omkopen van kaderleden van clubs om spelers aan te werven is volgens mij nog altijd sterk aanwezig in ons voetbal.’ Roland Duchâtelet

‘En dan heb je ook nog fiscale fraude. Dan probeert men de normale fiscaliteit te omzeilen door bepaalde stukken van het loon van een trainer of een speler op een andere manier te betalen dan via de wettelijke weg. Dat kan je door bepaalde constructies op te zetten of gewoon carrément in het zwart, zoals bij sommige trainers blijkbaar gebeurde. Ik denk niet dat dit soort fraude nog bestaat in het Belgische voetbal. In tegenstelling tot in de horeca waar er nog vele zaken voor de helft in het zwart werken. En dat in een sector waar sinds 2016 de witte kassa verplicht is. In het professionele voetbal is dat weg nu.

‘Wat zeker een serieuze invloed gehad heeft op het gedrag van de mensen, is het besef dat ze veroordeeld kunnen worden en dat sommigen ook effectief veroordeeld zijn.

‘Je merkt bijvoorbeeld ook dat sinds Propere Handen er een verbetering is wat betreft makelaars. Een aantal van hen hebben duidelijk afstand genomen van frauduleuze praktijken. Zij hebben succes bij verstandige, goed opgeleide ouders van jonge talentvolle voetballers die op lange termijn denken. Dat is een grote evolutie in een goeie richting.

‘Anderzijds: in de zaak van Standard tijdens het seizoen 2013/14 (Roland Duchâtelet heeft bewijzen dat er toen in de play-offs matchfixing is gebeurd zodat Standard uiteindelijk geen kampioen werd, nvdr) is er nog altijd geen uitspraak. Ik vind het heel spijtig dat dat niet vooruit gaat. De voetbalbond wijst naar het gerecht. Dus eigenlijk heeft de KBVB die zaak niet onderzocht, ze hebben gewoon beslist dat het aan justitie is om daar iets aan te doen.

‘Of ik daar nog mijn gelijk wil halen? Het belangrijkste is dat ze met Propere Handen onderzoeken wat er is gebeurd en dat er veroordelingen komen met echte, zware straffen. Als je niet consequent bent met die dingen en je laat het op zijn beloop, heb je eigenlijk heel veel geld geïnvesteerd in het gerecht om niets te bereiken. Het is dan slecht besteed belastinggeld. Justitie moet gewoon zijn werk verderzetten, want nu lopen er nog altijd veel mensen rond die iets verkeerd gedaan hebben, maar die niet gestraft zijn.

‘Kijk naar de zaak-Ye. Dat proces heeft heel lang geduurd en er zijn een paar mensen gestraft geweest, maar dat heeft duidelijk onvoldoende impact gehad, want men is daarna vrolijk verder gegaan. En dat is nu nog altijd niet echt van de baan.

‘Kortom, er is dus altijd nog een serieuze weg af te leggen.’

