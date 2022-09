RSC Anderlecht gaat onderuit bij Westerlo

RSC Anderlecht heeft zondag op bezoek bij promovendus Westerlo een 2-1 nederlaag geleden op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. De Kemphanen kwamen op voorsprong via Igor Vetokele (6.). Sebastiano Esposito (70.) lukte de gelijkmaker, maar Halil Akbunar (83.) hield de drie punten thuis.

Bij Westerlo debuteerde Nacer Chadli, die zijn ex-club in het Kuipje al na zes minuten op achterstand zag komen. Een mooie combinatie tussen Foster en De Cuyper eindigde bij Vetokele, die Van Crombrugge klopte. Even later bracht de Anderlecht-doelman redding op een poging van Chadli. Anderlecht, zonder de licht geblesseerde Jan Vertonghen, ontsnapte vlak voor de pauze aan de 2-0. Een schot van Foster ging net naast.

Het team van Felice Mazzù kwam ook in de tweede helft verschillende keren goed weg. Dierckx besloot op de benen van Van Crombrugge. Net nadat Nene de bal tegen de lat stiftte, kwam Anderlecht uit het niets langszij. De ingevallen Esposito verschalkte na een mooie kapbeweging Westerlo-doelman Bolat. Westerlo gaf zich echter niet gewonnen. Na een waarschuwingsschot van Vaesen verscheen de 2-1 op het scorebord na een goed uitgespeelde counter. De Cuyper vond voorin invaller Akbunar, die de bal voorbij Van Crombrugge duwde.

Anderlecht moet het zo in de competitie met 1 op 12 stellen. De Brusselaars staan met 10 punten op de 9e plaats in de stand. Westerlo klimt met 9 punten naar de 12e stek.