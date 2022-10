RSCA-voorzitter Vandenhaute: ‘Samen met de overheid hooliganisme aanpakken’

De voorzitter van RSC Anderlecht Wouter Vandenhaute heeft maandag in het Lotto Park de pers te woord gestaan over de gestaakte match tegen Standard. Hij doet een oproep naar de politiek toe om samen het hooliganisme te bestrijden. ‘Wij kunnen dit niet alleen’, benadrukt Vandenhaute.

‘Anderlecht is in volle crisis en het is het moment voor mezelf, de club, spelers, medewerkers, en spelers om in de spiegel te kijken’, vertelde de paars-witte voorzitter in zijn inleiding.

Het gedrag van ‘een heel klein deel van de supporters’, veroordeelde Vandenhaute nogmaals. De boete van 50.000 euro die de Pro League oplegt, zal door de club aanvaard worden. Toch oogt de RSCA-voorzitter ook bezorgd als het over het hooliganisme gaat.

‘We hebben vandaag een heel groot probleem in het voetbal’, ziet Vandenhaute. ‘Ik denk dat Michel Verschueren zich vandaag in zijn graf omdraait. De periode dat hij tussen de supporters ging staan, dat is helaas niet de manier waarop het vandaag kan aangepakt worden.’

Na het Heizeldrama werd het hooliganisme fors aangepakt, maar intussen gaan de poppen weer wekelijks aan het dansen. Om het probleem op te lossen reikt Vandenhaute de hand uit naar de politiek, die volgens hem het voetbal de laatste jaren heeft weggeduwd.

‘De overheid moet in het voetbal weer een bondgenoot zien, zodat ze de maatschappelijke relevantie ervan ziet. Zonder adequate samenwerking tussen clubs, overheid en politie gaat het niet lukken. In het huidige kader kunnen we dit niet oplossen’, aldus de voorzitter van Anderlecht.

Dinsdag organiseert de club een nieuw fanboard, waarbij samengezeten wordt met de fanclubs. De inspanningen worden dag in dag uit geleverd, maar toch lukt het de club en de politie niet om de hooligans uit de supporters te filteren. Wat zondag op Standard gebeurde leek minutieus gepland.

‘De grote clubs zijn vandaag veel beter georganiseerd dan toen, maar de hooligans zijn nu veel beter georganiseerd dan de politie als het gaat over gebruik maken van moderne technologie. Ze staan er veel verder in dan de politie. Er is echt nood om samen te zitten met de overheid om het aan te pakken. Wij kunnen dit niet alleen’, herhaalt Vandenhaute.

‘We willen zo dicht mogelijk bij de fans blijven, want zij zijn een groot deel van het kapitaal van de club. Maar hier staan we machteloos tegenover. Ik kan vandaag niet anders dan dit te betreuren’, besluit hij.