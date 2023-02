Thibo Somers verlengt zijn contract bij Cercle Brugge

Cercle Brugge maakte zaterdag, net voor de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Standard, de contractverlenging van Thibo Somers bekend. Het groen-zwarte jeugdproduct verlengde zijn deze zomer aflopende overeenkomst tot medio 2026.

De 23-jarige aanvaller speelt al sinds zijn achtste voor Cercle. ‘Zolang ik me herinner heb ik niks anders geweten dan te voetballen bij de Vereniging’, zei hij in een reactie op de clubwebsite. ‘Groen-zwart betekent alles in m’n leven, het is zelfs familie geworden. Ik ben ook trots naar m’n familie toe. Dat ik hen heb kunnen tonen dat het effectief kan bij groen-zwart en dat ze me kansen blijven geven. Ik hoop dat ik erg veel kan terug doen in de plaats.’

Somers kwam dit seizoen al 22 keer in actie voor Cercle, en was daarin goed voor twee goals en drie assists. Op fysiek vlak maakte Somers indruk. Op Europees vlak prijkt hij op de tweede plaats, na ploegmaat Olivier Deman, als het gaat over high speed runs (afstanden afgelegd boven de 20km/uur).