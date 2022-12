Union houdt drie punten thuis tegen KV Oostende

Union heeft maandag, op tweede kerstdag, op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League vlot de drie punten gepakt tegen KV Oostende. De Brusselaars wonnen in het eigen Dudenpark met 3-0 en blijven stevig tweede.

Union en Oostende hielden elkaar de eerste helft in evenwicht. De Brusselaars toonden het meeste initiatief, maar de defensie van de kustploeg gaf geen krimp en Boniface liet de beste kans op de 1-0 liggen.

Na de pauze kreeg Union meteen een penalty, na een duwtje van Capon op Lazare. KVO ging niet akkoord maar Teddy Teuma (51.) trok er zich niets van aan en trapte de elfmeter koel binnen. De thuisploeg was gelanceerd en Simon Adingra (63.) verdubbelde, na voorbereidend werk van Boniface, de score. KVO had geen reactie in huis en kon Union niet meer in de problemen brengen. Dante Vanzeir (90.+5) trapte in de extra tijd met een knappe volley de 3-0 eindstand binnen.

Opvallend: het was al het tweede duel tussen beide teams na afloop van het WK in Qatar. In de Croky Cup was de vicekampioen dinsdag met 2-1 te sterk voor de kustploeg in de achtste finales.

In de stand verstevigt Union met 39 punten zijn tweede plaats, na leider KRC Genk (46 punten) dat later maandag (18u15) de trip naar KV Kortrijk maakt. Oostende staat vijftiende met zeventien punten.

Komend weekend, op zaterdag 31 december en zondag 1 januari, staan er in de Jupiler Pro League geen wedstrijden op de agenda. De negentiende speeldag volgt het weekend nadien. Oostende ontvangt zaterdag 7 januari hekkensluiter Seraing, Union speelt daags nadien (zondag 8 januari) de Brusselse derby bij RSC Anderlecht.