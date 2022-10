Union pakt de volle buit in Seraing

Vicekampioen Union heeft zondagnamiddag op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 0-0) gewonnen op het veld van Seraing, de voorlaatste in de stand.

Na een matige eerste helft waarin een treffer van Seraing terecht werd afgekeurd wegens buitenspel, opende Dante Vanzeir meteen na rust de score voor de bezoekers. De eenmalige Rode Duivel strafte daarmee geklungel van Seraing-doelman Timothy Galje koelbloedig af. Aanvoerder Teddy Teuma leek halverwege de tweede helft de wedstrijd met de 0-2 in een beslissende plooi te leggen, maar de aansluitingstreffer van Simon Elisor volgde enkele minuten later al en zo bleef het toch bibberen voor Union, dat evenwel niet echt meer in de problemen kwam.

In de stand komt Union met 32 punten op een met landskampioen Club Brugge gedeelde derde plaats, op acht punten van leider Racing Genk. Antwerp, de nummer twee in de stand, sluit zondag de speeldag af met een verplaatsing naar Charleroi, dat de voorbije weken volledig op de dool is. In de vooravond is er eerst nog het duel tussen Oud-Heverlee Leuven en AA Gent.

Union blijft zo indrukwekkende cijfers voorleggen. In de Europa League zijn de Brusselaars nog voor de laatste speeldag zeker van groepswinst en kwalificatie, in de Jupiler Pro League zijn ze dan weer sinds 11 september en een 1-2 thuisnederlaag tegen Genk ongeslagen. Van de daaropvolgende zeven competitiewedstrijden werden er zes gewonnen. Vorig weekend hielden ze met een man minder Club Brugge op een 2-2 gelijkspel, nadat ze een 0-2 achterstand ongedaan hadden gemaakt.