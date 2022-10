Vier jaar Propere Handen: een overzicht van de ‘operatie’

Exact vier jaar geleden brak Operatie Propere Handen uit. Hoe verliep dat allemaal toen en hoe ging het nadien verder? Een tijdslijn.

10 oktober 2018

In een onderzoek naar financiële fraude en matchfixing doet het gerecht 44 huiszoekingen en worden 25 arrestaties uitgevoerd. Spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic blijken de spilfiguren van Operatie Propere Handen.

12 februari 2019

Dejan Veljkovic dient zich aan bij justitie als spijtoptant in ruil voor strafvermindering.

1 juni 2019

Het bondsparket eist dat KV Mechelen niet promoveert naar 1A en vordert ook de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B voor hun rol in de zaak rond matchfixing.

KV Mechelen – Waasland-Beveren, de wedstrijd die werd omgekocht langs Mechelse zijde. © Belga Image

4 oktober 2019

Het gerecht toetst de verklaringen van spijtoptant Veljkovic verder af. Alle clubs die op een of andere manier hebben samengewerkt met hem worden ondervraagd: Club Brugge, Lokeren, KV Mechelen, KRC Genk, Standard, Anderlecht en KAA Gent.

17 juli 2019

Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) besluit dat KV Mechelen gewoon mag aantreden in 1A, maar de club krijgt een verbod op Europees voetbal. Waasland-Beveren wordt vrijgesproken over de hele lijn.

1 juli 2020

Het clearing house van de KVBV treedt in werking. Dat houdt in dat tussenpersonen (makelaars) bij een transfer hun vergoeding pas kunnen ontvangen nadat ze de schriftelijke toestemming kregen van de voetbalbond.

Op dezelfde dag verschijnt een volledig geactualiseerde versie van het reglement van de voetbalbond over tussenpersonen.

1 juli 2021

De Belgische voetbalbond, de profclubs en de makelaars vallen onder de regels van de antiwitwaswet die sinds 2017 van toepassing is op de financiële wereld en de vastgoed- en diamantsector. Het betekent dat clubs en makelaars die in verband worden gebracht met crimineel geld, geldboetes tot boven 1 miljoen euro riskeren en in een aantal gevallen ook celstraffen.

28 september 2021

De RTBF-documentaire ‘Milieu du terrain’ komt met nieuwe onthullingen. Scheidsrechter Sébastien Delferière zou als makelaar opgetreden hebben van Charleroitrainer Felice Mazzu en Mogi Bayat zou in de titelstrijd van 2014 luxehorloges hebben aangeboden om wedstrijden te beïnvloeden en transfers te regelen. Bayat dient een klacht in vanwege laster en voor schending van het geheim van het onderzoek.

Mogi Bayat © BELGAIMAGE

25 november 2021

Het werk van spijtoptant Veljkovic zit erop. Hij heeft volledige bekentenissen afgelegd. In ruil krijgt hij een celstraf van vijf jaar met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Al het illegaal verworven geld uit zijn activiteiten als makelaar wordt verbeurd verklaard.

14 december 2021

Veljkovic spreekt voor het eerst in een interview met Pano, dat al anderhalf jaar ervoor werd afgenomen. Daarin beweert hij dat Georges Leekens Lokerenverdediger Derrick Tshimanga liet debuteren bij de Rode Duivels om zijn marktwaarde op te krikken en zo een zwart voorschot van 200.000 euro die hij nog moest aan Lokerenvoorzitter Roger Lambrecht te compenseren.

14 januari 2022

Het federaal parket heeft het onderzoek afgerond in de zaak Propere Handen. 56 topfiguren plus 1 vennootschap uit de voetbalwereld worden verdacht van onder meer witwassen, schriftvervalsing en matchfixing.

15 december 2021

Het boek ‘De biecht van Veljkovic’ komt uit. Daarin beweert hij onder meer dat Herman Van Holsbeeck hem inschakelde om de titelstrijd van 2016/17 tussen Anderlecht en Club Brugge in het voordeel van de Brusselaars te laten uitdraaien.

5 augustus 2022

De 57 verdachten in het dossier Propere Handen krijgen een oproepingsbrief om op 20 september voor de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen.

20 september 2022

Verschillende advocaten van de verdachten vragen, zoals verwacht, bijkomende onderzoeksdaden. Daardoor wordt de zaak uitgesteld.