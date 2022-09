WK voetbal: Red Flames verzekeren zich van barrages na ruime zege in Armenië

De Red Flames hebben dinsdagavond op de laatste speeldag in groep F van de WK-kwalificaties met 0-7 gewonnen op bezoek bij het puntenloze Armenië, de rode lantaarn in de groep. De Flames zullen minstens twee barrageduels moeten winnen om zich te kwalificeren voor het WK.

Met 22 punten eindigen de Belgische voetbalvrouwen op de tweede plaats in de groep en verzekerden ze zich van de barrages voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De groepswinst was sinds vorige vrijdag en de thuisnederlaag tegen Noorwegen niet meer haalbaar.

Tegen het nietige Armenië, dat vorig jaar in de heenronde in Leuven een 19-0 pandoering om de oren kreeg, duurde het amper tien minuten totdat Hannah Eurlings de score opende voor de Red Flames. Op voorzet van Davina Philtjens verdubbelde Ella Van Kerkhoven, die als extra spits aan de aftrap werd gebracht, na 24 minuten met het hoofd de voorsprong. Net voorbij het halfuur tikte Justine Vanhaevermaet van dichtbij de 0-3 in doel. Tessa Wullaert pikte ook nog haar doelpuntje mee en zo mocht er gerust worden bij een 0-4 tussenstand.

Met twee snelle treffers na rust vervolledigde Van Kerkhoven haar hattrick. Sari Kees lukte haar eerste treffer voor de Flames en zette daarmee de 0-7 eindstand op het scorebord.

De Red Flames hadden heel wat doelpunten te vieren. © Belga

Door de zege van Ierland vallen de Flames wel uit de top drie van de beste nummers twee, waardoor ze een barrageduel meer zullen moeten spelen.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor deze WK-editie immers een complex barragesysteem bedacht. Enkel de beste drie nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken. Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich meteen voor het WK. De nummer drie wacht nog een intercontinentale barrage. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.

De loting voor de barrages wordt vrijdagnamiddag (13u30) gehouden. De wedstrijden worden gespeeld op 6 en 11 oktober.