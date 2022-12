WK zindert nog na maar 1/8e finales beker staan al voor de deur: topaffiche Genk-Anderlecht

Het WK voetbal in Qatar is nog maar net afgelopen, maar in eigen land staan de achtste finales van de Beker van België alweer op het programma. Morgen/dinsdag worden vijf wedstrijden afgewerkt, met als blikvanger de kraker tussen Antwerp en Standard op de Bosuil. Woensdag volgen de drie resterende achtste finales, waarbij competitieleider KRC Genk het opneemt tegen RSC Anderlecht.

Argentinië kroonde zich in Qatar zondag nog tot wereldkampioen maar voor de teams in de Croky Cup is het deze midweek meteen weer bittere ernst. Dinsdag ligt het zwaartepunt met vijf wedstrijden, waarvan er vier starten om 20 uur. Bekerhouder AA Gent heeft opnieuw zijn zinnen gezet op een bekertriomf en ontvangt in de Ghelamco Arena Cercle Brugge. Het ook dit seizoen verrassend sterke Union, tweede in de Jupiler Pro League met weliswaar tien punten minder dan leider KRC Genk, speelt gastheer voor KV Oostende.

Oud-Heverlee Leuven verwelkomt KV Kortrijk aan Den Dreef. KVK staat pas voorlaatste in de competitie en is met Bernd Storck, die aan het begin van de WK-break Adnan Custovic opvolgde, al aan zijn derde hoofdcoach van het seizoen toe. KV Mechelen wil zich tegen hekkensluiter Seraing niet laten verrassen en het ticket voor de kwartfinales grijpen.

Om 20u45 vechten Antwerp en Standard op de Bosuil om een plaats bij de laatste acht. RAFC begon als een wervelwind aan de competitie maar zakte intussen weg naar de derde plaats. De troepen van Mark van Bommel kunnen zich dus geen misstap in de Beker veroorloven. Maar ook Standard droomt, na de laatste eindwinst in 2018, van nieuw bekersucces. De Rouches kunnen met Ronny Deila aan het roer na enkele magere jaren weer voorzichtig naar boven kijken en willen in ‘De Hel van Deurne-Noord’ aantonen dat ze nog altijd tot de top van België behoren.

Woensdag valt het doek over de achtste finales met de drie resterende duels. Tweedeklasser Deinze, de enige niet-eersteklasser die nog in de beker zit, ontvangt om 20 uur Zulte Waregem. Club Brugge neemt het op hetzelfde moment thuis op tegen Sint-Truiden. Blauw-zwart werkte een eerste seizoenshelft met verschillende gezichten af. In de Jupiler Pro League loopt het niet helemaal op wieltjes met een vierde plaats en toch al dertien punten minder dan leider Genk. Maar in de Champions League kon het team van Carl Hoefkens zich wel voor een historische achtste finale plaatsen.

De kraker tussen Genk en Anderlecht (20u45) vormt het pittige sluitstuk van de achtste finales. De Limburgers waren de voorbije maanden niet af te stoppen en wonnen in de competitie vijftien van hun zeventien wedstrijden. Tegen Anderlecht willen ze aantonen dat de WK-break hen niet uit het winnende ritme gehaald heeft. Bij paars-wit krijgt kersvers coach Brian Riemer met Genk al meteen een stevige opdracht voor de kiezen. RSCA staat in de competitie pas elfde en kan dus een knappe kwalificatie op het veld van Genk meer dan gebruiken.

De Jupiler Pro League hervat vanaf vrijdag met de achttiende speeldag.