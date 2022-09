15 Spaanse voetbalsters weigeren nog onder bondscoach te spelen, bond luistert niet

Maar liefst 15 Spaanse internationals willen niet langer uitkomen voor de Spaanse nationale vrouwenploeg zolang bondscoach Jorge Vilda de leiding heeft. De speelsters vinden zijn trainingsmethodes emotioneel en fysiek te belastend. En de Spaanse bond? Die wilt niet luisteren.

De maat was vol voor 15 Spaanse internationals. Al een hele tijd ijverden ze bij de Spaanse bond om bondscoach Jorge Vilda te ontslaan, maar zonder succes. Volgens de speelsters zouden zijn trainingsmethodes hun ‘fysieke en emotionele gezondheid aantasten’. Bovendien zijn ze niet tevreden met de behandeling van blessures, de sfeer in de kleedkamer en de teamselecties.

De frustraties leidden ertoe dat de speelsters deze week een mail stuurden naar de bond waarin ze stelden dat ze niet meer wilden voetballen onder de huidige bondscoach. De Spaanse bond RFEF reageerde furieus. ‘We laten het niet toe dat de spelers de bondscoach en diens staf in twijfel trekken. Dit soort acties is verre van een voorbeeld en heeft niets meer met voetbal te maken. De bond zal de speelsters dan ook niet onder druk zetten en hen niet meer selecteren als ze het shirt van Spanje niet meer willen dragen. We gaan door met spelers die willen voetballen, al moeten we een jeugdteam opstellen.’

Spaans bondscoach Jorge Vilda © GETTY

En de bond gaat nog verder, want de speelsters die het ontslag eisten, mogen pas weer in actie komen voor de Spaanse ploeg als ze ‘hun fout accepteren en om vergeving vragen’. De weigering tot spelen zou volgens de bond bovendien tot een straf van twee tot vijf jaar schorsing kunnen leiden.

De staking komt erg ongelegen want de Spaanse vrouwen staan begin oktober voor een vriendschappelijk tweeluik tegen Zweden (7/10) en de Verenigde Staten (10/10). Vanuit Amerikaanse hoek kwam er trouwens ook al begrip voor de Spaanse actie. Niemand minder dan Megan Rapinoe mengde zich al in het conflict. ‘Jullie hebben nummer zestien naast jullie staan in Amerika’, zette ze op Instagram.