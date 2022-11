22-jarige Colombiaan overleden na hartstilstand op training

Een speler van de Argentijnse eersteklasser Atletico Tucuman is tijdens een training in elkaar gezakt en overleden. Het gaat om de 22-jarige middenvelder Andres Balanta.

‘Atletico Tucuman betreurt het overlijden te moeten bevestigen van de Colombiaanse voetballer Andres Balanta’, klinkt het in een boodschap op Twitter waarbij een foto van de lachende speler is geplaatst.

De voetbalbonden van Argentinië en Colombia betuigden inmiddels hun medeleven. De officiële doodsoorzaak is voorlopig onbekend maar vermoedelijk gaat het om een hartfalen.

De 22-jarige Colombiaan verloor in 2019 ook al eens het bewustzijn op training, maar verdere onderzoeken brachten toen geen groot onderliggend probleem aan het licht. Ook zijn huidige club zegt dat het hart van de speler uitvoerig werd gecontroleerd.

Balanta werd in 2021 met Deportivo Cali kampioen van Colombia. Met de nationale ploeg nam hij in 2019 deel aan het WK voor spelers onder 20 jaar in Polen. Deportivo Cali leende de speler sinds de zomer uit aan Atletico Tucuman. Hij speelde zeven wedstrijden voor het team uit het noord-westen van Argentinië.