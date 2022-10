AA Gent heeft lot nog in eigen handen ondanks gelijkspel bij tienkoppig Shamrock Rovers

AA Gent heeft met nog één speeldag te gaan in groep F van de Conference League zijn lot nog steeds in eigen handen, ondanks een gelijkspel bij een tienkoppig Shamrock Rovers donderdagavond tijdens de vijfde en voorlaatste speelronde: 1-1.

Aan het rustsignaal stonden de Buffalo’s verrassend genoeg 1-0 in het krijt door een vroege Ierse treffer van Rory Gaffney (3.), die opdook uit de rug van zijn belager en een voorzet voorbij Paul Nardi tegen de netten kopte. In de tweede helft ging Gent naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar het moest wachten op de uitsluiting van Justin Ferizaj in de 73e minuut om via de ingevallen Hyun-Seok Hong (74.) meteen nadien langszij te komen.

Op hetzelfde ogenblik verzekerde het Zweedse Djurgardens zich bij het Noorse Molde van de groepswinst in de poule (2-3).

Ondanks een 2-0 achterstand na 21 minuten bogen de bezoekers de scheve situatie nog helemaal om met tegentreffers in de 44e, 67e en 77e minuut. Djurgardens mag zich met een nagenoeg perfect rapport van 13 op 15 meteen opmaken voor de achtste finales.

Molde (7 ptn.) en Gent (5 ptn.) bikkelen over exact een week in de Ghelamco Arena om de tweede plaats en de daaraan gekoppelde barrageplaats. De Oost-Vlamingen hebben geen andere keuze dan te winnen.