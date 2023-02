Aardbeving Turkije: vermiste profvoetballer Christian Atsu wordt levend onder het puin gehaald

Profvoetballer Christian Atsu is levend vanonder het puin gehaald na de zware aardbevingen in Turkije. Dat bevestigde de woordvoerder van zijn club, Hatayspor, dinsdag in de Turkse media. De 31-jarige Ghanees scoorde zondag nog de winnende treffer in de 1-0 zege in het competitieduel tegen Kasimpasa, maar was vervolgens 26 uur vermist.

Atsu werd maandagavond levend teruggevonden door de reddingswerkers. De ex-speler van onder meer Chelsea, Newcastle United en FC Porto werd overgebracht naar een ziekenhuis. Hatayspor maakt zich intussen wel nog grote zorgen om sportief directeur Taner Savut. Hij zou nog onder het puin liggen.

Het dodentol van de aardbevingen in Turkije en Syrië liep intussen op richting de 5.000.