Ajax ontslaat Alfred Schreuder na draw tegen Volendam

Alfred Schreuder is niet langer coach van Ajax. De Nederlandse kampioen zette de 50-jarige Schreuder donderdag op de keien vlak na het 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA tegen laagvlieger Volendam.

Ajax kon in de Eredivisie nu al zeven matchen op een rij niet winnen. De Amsterdammers staan pas op de vijfde plaats, op zeven punten van leider Feyenoord.

Schreuder had nog een contract tot en met 30 juni 2024 bij Ajax, maar dat is nu ontbonden. ‘Het vele puntverlies en het gebrek aan ontwikkeling van het team zijn de hoofdoorzaken van dit besluit. De clubleiding heeft geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking. Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach wordt beëindigd’, zo klinkt het op de website van Ajax.

‘Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke’, reageert algemeen directeur Edwin van der Sar. ‘Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten. Ook het spel was wisselvallig. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren. De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang.’

Schreuder verliet afgelopen zomer na een half jaar Club Brugge, dat hij naar de landstitel had geleid. Van januari 2018 tot medio 2019 was de Nederlander al bij Ajax aan de slag als assistent van Erik ten Hag. Verder was hij T1 bij Twente (2014-2015) en Hoffenheim (2019-2020).

Lees ook: