Australische bondscoach Arnold heeft WK-selectie klaar met enkele oude bekenden in doel

De Australische bondscoach Graham Arnold heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK voetbal in Qatar (20 november – 18 december) bekendgemaakt.

Australië rekent opnieuw op zijn 30-jarige doelman Mathew Ryan, in het verleden tussen de palen bij Club Brugge en KRC Genk en nu FC Kopenhagen. Hij is aan zijn derde WK toe, net als de 31-jarige aanvaller Mathew Leckie.

Qatar wordt het tweede WK voor Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie MacLaren, Aaron Mooy en Bailey Wright. Ook de ervaren reservedoelman Danny Vukovic (ex-KRC Genk), die in 2018 in Rusland in de selectie zat maar niet in actie kwam, is van de partij. Zeventien spelers maken voor het eerst kennis met een mondiale eindronde. Onder hen de 24-jarige middenvelder Riley McGree, die tussen 2017 en 2019 eigendom was van Club Brugge maar geen officiële duels voor blauw-zwart afwerkte.

Bondstrainer Graham Arnold geeft aan dat The Socceroos vol vertrouwen naar Qatar trekken. ‘Het is een unieke en moeilijke kwalificatiecampagne geweest en we arriveren nu in Qatar met een enthousiaste ploeg die er alles aan zal doen om Australië trots te maken’, zei de T1.

Australië neemt het in WK-groep D op tegen wereldkampioen Frankrijk (22 november), Tunesië (26 november) en Denemarken (30 november). Op het vorige WK, in 2018 in Rusland, eindigden The Socceroos laatste in een groep met toen ook al Frankrijk en Denemarken. Peru maakte de poule ruim vier jaar geleden compleet.