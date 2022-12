Baas Super League is duidelijk: ‘Project is niet dood’

‘De Super League is niet dood, verre van dat. Ze is springlevend’, verklaart Bernd Reichart, de baas van A22, de promotor van de competitie, daags na het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in het voordeel van de UEFA. De Europese Voetbalbond dreigt ermee Super League-teams te sanctioneren.

De Super League, een aparte competitie met alleen de allerbeste Europese voetbalclubs, werd in april 2021 gelanceerd. Na 48 uur werden de plannen alweer opgeborgen na hevig protest van onder meer de voetbalwereld en de politiek. Van de 12 clubs die in het project stapten, schieten er nog maar drie over die het plan niet opgeven: Real Madrid, Barcelona en Juventus.

In oktober bleek dat het project niet begraven is met de oprichting van A22. Het bedrijf achter de Super League wil “een dialoog” openen over de toekomst van het Europees clubvoetbal.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie is van mening dat de clubs van de Super League hun eigen competitie kunnen ontwikkelen “buiten het ecosysteem van de UEFA en de FIFA”, maar ze kunnen niet tegelijkertijd “blijven deelnemen aan door de FIFA en de UEFA georganiseerde competities zonder voorafgaande toestemming van die bonden”.

“Dit is een niet-bindend advies”, stelt Reichart. “We zullen blijven werken tot er een uitspraak is. Wij blijven van mening dat de UEFA niet zowel rechter als partij kan zijn, zowel de organisator die de competitie regelt als diegene die de toegang tot de markt regelt.”

Luis Alonso, van het advocatenkantoor Clifford Chance, benadrukt dat de advocaat-generaal erkent dat “iedereen competities mag organiseren” en dat de UEFA en FIFA niet het alleenrecht hebben. “Het Bosman-arrest verhief het vrije verkeer van werknemers in de professionele sport tot regel en ik ben ervan overtuigd dat de Super League de vrijheid van competitie in de professionele sport zal verankeren”, aldus Alonso.