Bosnië zwicht voor kritiek en stelt oefenduel tegen Rusland uit

Het oefenduel tussen de nationale ploegen van Bosnië-Herzegovina en Rusland komt er voorlopig niet. De twee landen zouden elkaar op 19 november, daags voor de start van het WK, ontmoeten in Sint-Petersburg.

De Bosnische voetbalbond laat maandag weten dat de wedstrijd “naar een latere datum” is verzet. Meer uitleg kwam er niet.

Toen in september bekend werd dat de Bosniërs vrienschappelijk tegen Rusland zouden voetballen, kwam daar veel kritiek op gezien de Russische inval in Oekraïne. Onder meer de burgemeester van Sarajevo Benjamina Karic dreigde ermee de samenwerking tussen de Bosnische hoofdstad en de voetbalbond op te zeggen. ‘We verzetten ons hevig tegen de beslissing om een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland te organiseren. Sarajevo is als stad lang bezet geweest door een agressor’, verwees ze naar de Servische overheerser in haar stad tijdens de Bosnische oorlog (1992-1995). Ook spelers zoals de Bosnische vedette Miralem Pjanic spraken zich uit tegen het organiseren van de match.

Vanwege de inval in Oekraïne is Rusland door de FIFA en UEFA uitgesloten van alle competities. Bosnië kon zich dan weer niet plaatsen voor het WK.