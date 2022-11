Brazilië pakt op de valreep de zege tegen Zwitserland en staat in de achtste finales

Brazilië heeft maandag in zijn tweede groepswedstrijd op het WK in het slot afstand genomen van Zwitserland. Het werd 1-0. Manchester United-middenvelder Casemiro zorgde zeven minuten voor tijd met een rake knal voor het enige doelpunt van de partij. De weinig flitsende Brazilianen hadden het een hele partij lastig met de stugge organisatie van de Zwitsers. Door de zege is de kwalificatie voor de tweede ronde een zekerheid.

Brazilië komt alleen op kop in groep G met zes punten. Zwitserland telt drie punten. Kameroen en Servië, die eerder op de dag 3-3 gelijkspeelden, volgen met een punt.

Op de slotspeeldag in groep G is er vrijdag nog Kameroen-Brazilië en Servië-Zwitserland, beiden om 20 uur Belgische tijd. De Zwitsers plaatsen zich bij een zege ook voor de laatste zestien.