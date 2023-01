Bayern heeft eindelijk vervanger voor Neuer: Yann Sommer komt over van Mönchengladbach

De Duitse competitieleider Bayern München heeft Yann Sommer aangetrokken om de blessure van doelman Manuel Neuer op te vangen. De 34-jarige Zwitserse international komt over van Borussia Mönchengladbach en ondertekende bij de Rekordmeister een contract tot medio 2025, zo maakte de club donderdag bekend.

Bayern kan dit seizoen geen beroep meer doen op de 36-jarige Neuer, die begin december bij een skiongeval zijn been brak. Neuer genoot toen nog maar net van een vakantie na de snelle uitschakeling met Duitsland op het WK in Qatar. De Mannschaft, met aanvoerder Neuer tussen de palen, ging er verrassend in de groepsfase uit.

Sommer stond sinds 2014 in 335 wedstrijden tussen de palen bij Gladbach. Voordien kwam hij in eigen land voor Vaduz, Grashoppers en zijn jeugdclub FC Bazel uit. Om hem in Mönchengladbach te vervangen, trok de club alvast zijn 29-jarige landgenoot Jonas Omlin aan. Die speelde voordien eveneens voor FC Bazel en komt nu over van Montpellier. De reservedoelman van de Zwitserse nationale elf ondertekende een overeenkomst tot medio 2027.