Jude Bellingham: de ‘meest serieuze’ tiener met absurde cijfers

Hij speelde al meer dan honderd duels voor Borussia Dortmund. De pas negentienjarige Jude Bellingham wordt in Engeland dezelfde potentie toegedicht als Steven Gerrard en Paul Scholes.

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

Hij is een speler die statistici verdwaasd naar het beeldscherm doet staren. Topvoetballers blinken uit op bepaalde facetten, maar ze blinken zelden uit op álle facetten. Jude Bellingham staat regelmatig in alle ranglijsten bovenaan. Dan heeft hij tijdens een wedstrijd de meeste balcontacten in de zestien gehad, noteerde hij de meeste schoten op doel, heeft hij de meeste passes naar het aanvallende derde op zijn naam staan, is hij de meeste dribbels aangegaan, heeft hij de meeste duels uitgevochten, de meeste ballen veroverd in het algemeen, de meeste ballen veroverd in het aanvallende derde en de meeste kopduels gewonnen. Erg uitzonderlijk, maar in zijn geval normaal.

Na een derde van het seizoen is dit een voorlopige tussenstand: van alle Bundesliga-spelers is hij de nummer één wat het hoogste aantal geslaagde dribbels, de meeste gewonnen duels en de meeste balheroveringen betreft. Daarnaast noteerde geen enkele middenvelder zoveel carries als hij. In dat klassement staat Joshua Kimmich tweede. Op zijn negentiende is Bellingham al een van de meest complete middenvelders ter wereld. Zijn statistieken zijn ronduit bizar.

Vroeg volwassen

Iedereen die hem de afgelopen jaren is tegengekomen, wijst op zijn voetbalkennis en professionalisme. Ploeggenoot Mats Hummels noemde hem een jaar geleden de meest serieuze achttienjarige die hij ooit is tegengekomen. Bij Manchester United waren ze stomverbaasd hoe makkelijk hij als veertienjarige meepraatte over tactische details en haarfijn kon uitleggen hoe een situatie opgelost had moeten worden. Michael Carrick is de ontmoeting met Bellingham om die reden nooit vergeten.

© GETTY

De Engelse topclub had hem graag in de academie willen opnemen en liet een videoanalist een compilatie maken van zijn spel om hem een idee te geven hoe hij later op Old Trafford zou kunnen functioneren. De meeste jongens knikken dan een beetje verlegen mee. Bellingham niet. Hij zei dingen waar ervaren profs niet over nadenken. Zijn intelligentie viel ook bij Borussia Dortmund snel op. ‘Hij leert in één wedstrijd net zoveel als anderen in zes maanden’, constateerde een assistent-trainer vorig jaar in The Athletic.

Bij zijn huidige club is hij sinds zijn achttiende een van de leidende figuren. Door de aandacht die Erling Haaland opeiste, is dat de afgelopen twee jaar een beetje onder de oppervlakte gebleven. Bekijk je Bellinghams optredens tot in detail, dan snap je vanzelf waarom Dortmund-trainer Edin Terzic hem als een van de routiniers ziet. Bellingham bezit de gave het spel zodanig te lezen dat hij precies snapt wat er nodig is of moet gebeuren. Hij kan dat vervolgens ook nog overbrengen. Bellingham is continu aan het wijzen, sturen, roepen en corrigeren. Hummels en Marco Reus zijn de eerste en tweede aanvoerder, maar hun veertien jaar jongere ploeggenoot draagt de band als zij niet spelen.

Pep Guardiola pikte zijn volwassenheid er ook uit toen hem in aanloop naar het CL-duel met BVB naar de zeventienvoudig international werd gevraagd. ‘Hij heeft het hele pakket en had op zijn zeventiende al iets speciaals met betrekking tot zijn mentaliteit.’ De City-coach doelde daarmee op de twee kwartfinales die zijn club anderhalf jaar geleden speelde tegen Dortmund. Op zijn zeventiende zette Bellingham toen de lijnen uit.

© GETTY

Hype van het moment

Een verrassing is het niet dat de topclubs hem willen vastleggen. Het contract van de Engelsman loopt nog twee jaar door, maar een vertrek ligt voor de hand. Bellingham is Dortmund en de Bundesliga ontgroeid. Real Madrid, Manchester City en Liverpool mogen uitvechten wie het meest voor hem wil betalen. In tegenstelling tot Haaland staat in het contract van de middenvelder geen gelimiteerde som. Met het WK in aantocht kan de vraagprijs oplopen naar rond de 150 miljoen euro. Dat zou Bellingham een van de duurste voetballers ooit maken én de duurste Engelse speler aller tijden. Nu is dat Jack Grealish met 117 miljoen euro.

Op Bellingham lijkt zijn pijnsnelle opmars weinig invloed te hebben. Hij heeft het in zijn hoofd uitstekend op een rijtje. Bij Birmingham City trainde hij op zijn vijftiende mee met het eerste elftal en was hij net een maand zestien toen hij zijn debuut maakte op het tweede niveau in Engeland. Het idee was dat hij langzaam gebracht zou worden. Omdat hij een groeispurt had gehad en Birmingham niet wilde dat hij op zijn zeventiende opgebrand zou zijn. Bellingham stak er zodanig boven uit dat hij als zestienjarige in 41 van de 46 competitieduels in actie kwam in het Championship. Na zijn transfer naar Duitsland maakte Birmingham City bekend dat nooit meer iemand met shirtnummer 22 zal spelen. Als eerbetoon.

In de Engelse ploeg kan Gareth Southgate niet meer om hem heen en is het vooral de vraag wie er met hem op het middenveld komen te staan. Volgens Steven Gerrard behoort Bellingham al tot de beste middenvelders ter de wereld. Toen de Liverpool-icoon daarnaar werd gevraagd, plaatste hij hem in een rijtje met Kevin De Bruyne, Rodri, Fabinho, Mason Mount en Mateo Kovacic. Heel veel kan Bellingham daar niet mee, maar vereerd was hij wel omdat hij in zijn jeugd ervan droomde op een dag net zo goed te zijn als Gerrard. De komende jaren zal blijken of Bellingham net zo’n impact kan hebben op een topteam als zijn vroegere idool. De signalen wijzen die kant wel op.