SC Freiburg: de kracht van stabiliteit

SC Freiburg is de revelatie in de Bundesliga. De club toont hoe je ook met beperkte middelen naar de top kan doorstoten.

Vrijdagavond herneemt de Bundesliga met het duel tussen RB Leipzig en koploper Bayern München. Zaterdag zet SC Freiburg, de nummer twee, de competitie verder met een lastige uitmatch op VfL Wolfsburg. Freiburg, dat ook nog in de Europa League zit en in de groepsfase veertien punten op achttien pakte, overtreft dit seizoen alle verwachtingen. De club uit het Zwarte Woud zweert bij stabiliteit en continuïteit. Trainer Christian Streich is daar de verpersoonlijking van. Hij is sinds 29 december 2011 trainer van Freiburg, nadat hij in de zes jaar daarvoor eerst bij de jeugd en dan als assistent werkte.

De 57-jarige Streich is vergroeid met de club. Hij woonde vroeger recht tegenover het oude stadion. Toch tekent hij telkens maar eenjarige contracten. Nochtans pleegt Freiburg trainers niet zo snel opzij te schuiven. Een van de vroegere coaches, Volker Finke, werkte er zestien jaar. Ook in de omkadering wordt er niet snel geschoven. Sportdirecteur Klemens Hartenbach staat al 20 jaar op de loonlijst. Hij werkt nauw samen met de trainer. Beiden spreken dezelfde (voetbal)taal.

Ooit begon SC Freiburg aan het seizoen met de ambitie om niet te degraderen. Intussen stootte de club door naar de subtop. SC Freiburg werd vorig seizoen zesde en drong door tot de bekerfinale die tegen RB Leipizig na strafschoppen werd verloren. Dat groeiproces is het werk van Christian Streich. Freiburg heeft een dynamische aanval en een robuuste verdediging, al mag dat niet de kern van het DNA van de club beschadigen. Ook spelintelligentie is binnen de filosofie van Streich een belangrijke factor. Vooral dat staat voorop in het aantrekken van nieuwe spelers. Freiburg beschikt daarvoor over een uitmuntend scoutingssysteem, het verstaat de kunst met weinig geld uitstekende spelers te rekruteren. De in januari 2022 aangetrokken Hugo Siquet is daarin echter een negatieve uitzondering. Hij kon, zo valt te horen, het ritme moeilijk aan is intussen uitgeleend aan Cercle Brugge.

Waar stopt dit?

SC Freiburg leek tijdens de zomer trouwens voor een moeilijk seizoen te staan nadat international Nico Schlotterbeck voor 20 miljoen euro aan Borussia Dortmund werd verkocht. De leemte die de jonge verdediger achterliet, werd echter snel opgevuld. Daarbij is er niet alleen stabiliteit in de bestuurlijke lijn van de club, maar ook in de sportieve koers. Christian Streich is een trainer die bij voorkeur met een type-ploeg werkt. Dat zorgt voor automatismen.

Christian Streich, de architect van het succes van Freiburg. © GETTY

SC Freiburg groeit elk jaar meer en meer. Het sloot het seizoen 2021/22 af met een recordomzet van 114,9 miljoen euro, het aantal leden steeg de laatste vijf jaar van 15.000 naar 46.000. Tot wat die hoogconjunctuur zal leiden en hoeveel groeipotentieel er nog is blijft af te wachten. Freiburg staat in de Bundesliga op vier punten van Bayern Mûnchen, van ,een titel spreekt niemand. Wel van een financieel gezonde club die sinds vorig seizoen in een nagelnieuw stadion speelt met een capaciteit van 34.700 plaatsen, waaronder wel nog altijd 12.400 staanplaatsen.

Freiburg is met 230.000 inwoners een relatief kleine stad. Dat beperkt de mogelijkheden. Ook daarom moet er vooral op een bedachtzame manier gebouwd worden op stabiele fundamenten. Maar die, zegt Christian Streich, bereik je alleen als een club resultaten haalt die boven de verwachtingen liggen.

Door Roland Zorn