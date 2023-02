Sebastiaan Bornauw over de malaise bij Anderlecht: ‘Ik leef niet mee, ik zit er middenin’

Sebastiaan Bornauw gaat beetje bij beetje richting zijn 100ste wedstrijd in de Bundesliga. Eleven zocht hem op voor een gesprek over Wolfsburg, Anderlecht en de Rode Duivels. ‘De match eind maart tegen Duitsland in Keulen zou heel speciaal zijn.’

Vorig jaar waren ze nog met vier Belgen bij Wolfsburg, nu blijven er slechts twee over. Terwijl Koen Casteels incontournable is onder de lat bij de Wolven, had Sebastiaan Bornauw het heel wat moeilijker sinds de zomer om in de ploeg te raken. Sinds eind oktober is de jonge Rode Duivel echter niet meer uit de ploeg te denken. Meer nog, in die acht wedstrijden verloor Wolfsburg maar één keer, vorig weekend tegen Werder Bremen, en pakte het maar vijf tegendoelpunten.

Ondertussen komt Bornauw dichter bij een knappe mijlpaal. Nog acht wedstrijden en hij heeft er 100 achter de rug in de Bundesliga. ‘Dat die acht maar snel komen. Als speler is dat wel iets waar je naar uitkijkt natuurlijk, maar ik ben er niet echt mee bezig’, vertelt hij aan onze collega’s van Eleven. ‘Het is knap als je op je 23ste al die kaap kan ronden in een van de vijf grootste competities.’

Bij de Rode Duivels loopt het zo’n vaart nog niet. Bornauw mocht namelijk nog maar drie keer in actie komen voor de nationale ploeg. Hij verwacht onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco wel wat meer, maar is ook realistisch. ‘In principe start iedereen van nul, maar ik denk dat de bondscoach zijn huiswerk al gemaakt zal hebben en iedereen kent. Natuurlijk hoop je op een kans. Als ik het hier goed doe, denk ik dat ik daar ook een kans zal krijgen. Ik weet dat ze eind maart tegen Duitsland in Keulen zullen spelen, dat zou het wel erg speciaal maken voor mij als ik erbij zou zijn.’

Bornauw kende zijn opleiding bij Anderlecht en verliet de club in 2019 voor een avontuur bij Köln. Toch blijft die in zijn hart zitten, zeker nu zijn vader Kenneth een van de twee CEO’s werd. Bornauw senior is er nu de CEO Non-Sports, terwijl Jesper Fredberg de sportieve kant voor zijn rekening neemt. En dus is Bornauw nog steeds nauw verbonden met de club van zijn hart. ‘Ik leef niet mee met de situatie, ik zit er middenin. Wij praten er natuurlijk thuis heel veel over en willen het beste voor de club. Als je daar als vader zo lang langs de zijlijn hebt gestaan, dan is dat ook speciaal.

‘Anderlecht is nog steeds een bijzondere club. Zelfs een Lukas Nmecha die er een jaar heeft gezeten vertelt nog steeds over Anderlecht. Ik denk dat dat iets is dat je hebt en dat zal voor altijd zo blijven. Daarom hoop ik dat het ook snel weer beter gaat. Want het is iets speciaals en de club verdient dat.’

Bekijk de volledige reportage in Wolfsburg met Sebastiaan Bornauw op de site van Eleven of in de app.