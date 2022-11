Standard-eigenaar 777 Partners neemt ook Hertha Berlijn in portefeuille

De Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners, waartoe ook Standard behoort, wordt meerderheidsaandeelhouder bij Bundesliga-club Hertha Berlijn.

Lars Windhorst heeft zijn aandelen verkocht aan de onderneming met hoofdzetel in Miami. De transactie moet wel nog goedgekeurd worden door de raad van bestuur van Hertha Berlijn en de Duitse voetballiga (DFL).

Overname

‘777 Partners, een strategische investeerder in voetbalclubs wereldwijd, en de Tennor Holding zijn overeengekomen dat 777 Partners het belang van 64,7 procent van Tennor in Hertha Berlijn zal overnemen’, zo meldde de Tennor Holding van CEO Windhorst in een mededeling.

Over het neergetelde bedrag werd niets bekendgemaakt.

‘We geven onze Hertha-aandelen aan een internationaal bekende voetbalinvesteerder met veel ervaring’, aldus Windhorst. ‘Hertha kan veel voordeel halen uit deze nieuwe aandeelhouder.’

777 Partners

De club van Dodi Lukebakio treedt toe tot een netwerk van clubs waartoe ook Standard sinds april van dit jaar behoort. In het portfolio van 777 Partners zit verder ook het Italiaanse Genoa FC, het Spaanse FC Sevilla, het Braziliaanse Vasco da Gama, het Franse Red Star en Melbourne Victory in Australië.

De maatschappij investeert ook in onder meer luchtvaart en verzekeringen.