Yann Sommer: de ongewone nieuwe doelman van Bayern

Nadat Yann Sommer vrijdag op RB Leipzig voor Bayern München debuteerde, speelt de vervanger van Manuel Neuer dinsdagavond tegen FC Köln zijn eerste thuiswedstrijd. De Zwitser is een aparte persoonlijkheid.

Alledaags lijkt het niet. Yann Sommer is 34 jaar en juist op het moment dat hij aan de laatste fase in zijn carrière begon, maakt de doelman de overstap naar een Europese grootmacht als Bayern München. Sommer vervangt Manuel Neuer die na een skiongeval, waarbij hij het onderbeen brak, tot aan het einde van het seizoen uitvalt. Weken heeft Bayern München met Sommers vorige club Borussia Mönchengladbach onderhandeld over een transfer, terwijl ook Inter Milan en Manchester United in hem geïnteresseerd waren. Uiteindelijk werd er voor de Zwitserse international acht miljoen euro betaald.

Yann Sommer speelt al jaren op een erg hoog niveau. Hij kwam medio 2014 van FC Basel naar Borussia Mönchengladbach waar trainer Daniel Farke hem onlangs nog de beste doelman van Europa noemde. Sommer heeft zich in de Bundesliga enorm ontwikkeld en geldt als een protagonist van het meest succesrijke tijdperk van de Zwitserse nationale ploeg. Sommer pleegde tegen Bayern München altijd uitstekend te spelen. In augustus vorig jaar, toen Borussia Mönchengladbach met 1-2 won in München, pakte hij uit met negentien parades, een absoluut record in de Bundesliga.

Toch worden er bij hem ook kritische kanttekeningen geplaatst. Sommer is met zijn 1,83 meter minder groot dan de meeste van zijn collega’s, hetgeen wel eens tot problemen kan leiden bij hoge ballen. Maar hij is enorm beweeglijk en is een goed meevoetballende doelman. Met de voeten zijn er weinig keepers beter dan hij.

Zang- en pianolessen

Belangrijk in de keuze van Bayern voor Sommer is ook dat de Zwitser als een uitermate sterke persoonlijkheid geldt. Bij Borussia Mönchengladbach wierp hij zich op tot een van de absolute leiders die in periodes dat het minder ging zijn stem in de kleedkamer liet horen en er vooral over waakte dat het groepsgevoel behouden bleef. Dat de intelligente Sommer vloeiend Duits, Engels en Frans speekt, hielp hem daarbij. Die mondigheid is noodzakelijk om bij een club als Bayern München, met veel ego’s, overeind te blijven.

© GETTY

Yann Sommer is in vele opzichten een ongewone doelman. Hij komt uit een wat aparte familie. Zijn moeder voert als shiatsu-therapeute massages uit bij paarden, zijn vader was in de jaren zeventig doelman bij de toenmalige derdeklasser FC Küssnacht en werkte lang als uitgever van de Basler Zeitung. Intussen is hij een gepassioneerd kunstschilder en gaf hij dat door aan zijn zoon die ook geregeld het penseel ter hand neemt.

Altijd al bestond het leven van Yann Sommer uit meer dan alleen voetbal. De hobby-kok had tot voor kort een blog over sportmaaltijden en nam zang- en pianolessen. Hij speelt gitaar en is en zeer belezen. Sommer werkt ook samen met een mentalcoach die zowel op sportgebied als in de wereld van de businnes veel ervaring heeft. De doelman denkt al aan zijn carrière na het voetbal. Het is een van de redenen waarom hij besliste om naar Bayern te gaan. De contacten die hij daar kan leggen, kunnen hem in zijn later leven van pas komen. Nochtans leek het aanvankelijk de bedoeling om in Mönchengladbach zijn carrière te beëindigen. Sommer bouwde in de buurt, in Düsseldorf, een huis waar hij tot voor kort met zijn vrouw, een juriste, en zijn twee dochters woonde.

Nu wil Yann Sommer zich bij Bayern München, waar hij tot medio 2025 tekende, op het hoogste niveau bewijzen. Dinsdagavond debuteert hij voor eigen publiek tegen FC Köln, zaterdag speelt hij thuis tegen Eintracht Frankfurt, de huidige nummer twee in de Bundesliga. Een centrale vraag blijft wel onbeantwoord: wat gebeurt er als Manuel Neuer, tegen dan 37 jaar, volgende zomer weer fit is? Intussen heeft Borussia Mönchengladbach zijn vertrouwen in Zwitserse doelmannen alvast niet verloren: het trok Sommers landgenoot Jonas Omlin aan die overkomt van Montpellier.

Door Daniel Theweleit