Casillas valt Courtois bij : ‘Waar baseren ze zich op?’

Thibault Courtois nam gisteren geen hand voor de mond. In zijn gekende stijl uitte hij zijn onvrede over zijn zevende plaats in de Ballon d’or ranglijst. ‘Het lijkt als keeper onmogelijk om te winnen’ zei hij. Hij staat niet alleen in die overtuiging, zo blijkt uit een tweet van Iker Casillas.

“Het is onmogelijk om als doelman de Gouden Bal te winnen. Het afgelopen jaar won ik de Spaanse titel en de Champions League. Die finale won mijn ploeg dankzij mijn reddingen.”

“Toch eindig ik maar 7e in de eindstand van de Gouden Bal. Dat duidt erop dat de stemming niet in het voordeel is van de doelmannen. Gelukkig is de trofee voor beste doelman uitgevonden” aldus Courtois terwijl hij de Lev Yashin trofee voor beste doelman in ontvangst nam.

Op Twitter nam de legendarische Real-doelman het op voor Courtois. ‘Ik snap niet waarop de mensen die op de Ballon d’Or stemmen zich baseren.’ Casillas geeft te kennen dat hij Courtois veruit de beste doelman ter wereld vindt en dat hij teleurgesteld is dat de Belg niet eens op het podium stond.