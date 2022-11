Cristiano Ronaldo haalt uit naar trainer Erik ten Hag en voelt zich “verraden”

Cristiano Ronaldo heeft in een interview op televisie uitgehaald naar Erik ten Hag, zijn trainer bij Manchester United. De Portugese aanvaller zegt in het programma Piers Morgan Uncensored zich verraden te voelen door de Engelse grootmacht.

“Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel me verraden en in de steek gelaten”, aldus de 37-jarige Ronaldo. “Ik voel dat ze mij niet willen hier en dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, de speler op wie ze alle problemen kunnen afschuiven. Ik voel me echt verraden. Ik besef wel dat ik zulke dingen niet zou mogen zeggen, maar het interesseert me niet meer. De mensen mogen de waarheid kennen.”

Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later in de week uitgezonden op TalkTV. The Sun pakt echter al uit met het gesprek en schrijft in grote letters dat Ronaldo “geen enkel respect” voor Ten Hag heeft. “Dat is wederzijds, want hij respecteert mij ook niet”, klinkt het bij Ronaldo. Bovendien verwijt “CR7” de Nederlandse trainer een gebrek aan empathie, onder meer bij familieomstandigheden.

In een fragment laat Ronaldo ook blijken dat hij vindt dat United sportief gezien teleurstelt. “Sinds Sir Alex Ferguson is vertrokken, is de club er niet beter op geworden. De progressie is nul”, laat hij onder meer optekenen. “Ook op het gebied van technologie of infrastructuur is er geen enkele vooruitgang geboekt. Dat heeft me vorig jaar erg verbaasd. Ik had verwacht nieuwe dingen te zien, maar alles was nog precies hetzelfde als toen ik in 2009 vertrok. Het lijkt wel alsof de tijd hier heeft stil gestaan.”

Ook van zijn vorige trainer, Ralf Rangnick, deugde weinig. “Als je niet eens een trainer bent, hoe word je dan trainer van Manchester United? Ik had echt nog nooit van hem gehoord.” “Ik wil alleen maar het beste voor de club. Het is daarom dat ik terugkeerde. Maar interne elementen zorgen ervoor dat Manchester United bijlange niet het niveau van Manchester City, Liverpool of zelfs Arsenal haalt. Een club van deze omvang zou nochtans helemaal bovenaan de hiërarchie moeten staan. Dat is jammer genoeg niet het geval.”

Zonder Ronaldo won United zondag met 2-1 bij Fulham. De club van Ronaldo staat voorlopig vijfde met 26 punten na veertien duels. Ronaldo gaat nu met Portugal naar het WK in Qatar. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in Manchester.