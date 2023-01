Cristiano Ronaldo mag zich opmaken voor debuut bij Al-Nassr

Cristiano Ronaldo maakt normaal gezien zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever Al-Nassr in de Saudische competitie op 22 januari tegen Al-Ettifaq. Dat gaf een bron dicht bij de club zaterdag te kennen aan het Franse persagentschap AFP.

De 37-jarige Ronaldo kan officieel uitkomen voor zijn club nadat het contract van de Kameroense aanvaller Vincent Aboubakar verbroken werd om in regel te zijn met het maximumaantal van acht buitenlandse spelers. Eerst moet CR7 nog één van twee speeldagen schorsing uitzitten die hij opgelegd kreeg bij Manchester United in de Premier League. Daardoor was hij er niet bij in de 2-0 zege tegen Al Taee (6 januari) en moet hij ook de confrontatie met Al Shabab (14 januari) aan zich laten voorbijgaan.

Ronaldo tekende tot 2025 voor Al-Nassr en zal er op jaarbasis zo’n 200 miljoen euro opstrijken. Afgelopen dinsdag heetten 25.000 toeschouwers de Portugese superster officieel welkom in het Mrsool Park in de hoofdstad Riyadh. Zijn komst voldoet aan de wil van de plaatselijke autoriteiten om het prestige van het kampioenschap op te krikken. Saoedi-Arabië zou zich overigens samen met Griekenland en Egypte kandidaat willen stellen voor de organisatie van het WK voetbal in 2030