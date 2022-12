Cristiano Ronaldo tekent bij Saoedische club Al-Nassr

Cristiano Ronaldo zet zijn loopbaan voort bij Al-Nassr. Dat maakte de Saoedische club vrijdag bekend. Volgens Saoedische media gaat het om een contract tot medio 2025 en zal de 37-jarige aanvaller, vijf keer winnaar van de Gouden Bal, een jaarsalaris van zo’n 75 miljoen euro opstrijken. Ook bij Al-Nassr krijgt “CR7” het rugnummer zeven.

“We schrijven geschiedenis. Dit is een handtekening die niet alleen onze club zal inspireren om nog meer succes te bereiken, maar ook onze competitie, onze natie en toekomstige generaties zal begeesteren”, postte Al-Nassr op zijn sociale media. ‘Het zal jongens en meisjes ertoe aanzetten de beste versie van zichzelf te zijn. Ronaldo is een rolmodel, zijn winnaarsmentaliteit is een voorbeeld voor iedereen.’

‘Ik kijk ernaar uit om een nieuw voetbalkampioenschap in een ander land te ontdekken,’ klinkt het bij Ronaldo. ‘De visie waar Al-Nassr mee werkt, is inspirerend. Ik kijk ernaar uit om me bij mijn nieuwe teamgenoten te voegen en wil de club aan nieuwe successen helpen.’

In november forceerde Ronaldo een breuk bij Manchester United. Na een bijzonder kritisch interview van Ronaldo liet Manchester United het contract van de grootverdiener ontbinden. De Portugees zei in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen weinig speeltijd van de nieuwe Nederlandse trainer.

De Portugees brak zo’n twintig jaar geleden in eigen land door bij Sporting Lissabon en verhuisde in 2003 naar Manchester United. Zes jaar en vele prijzen later stapte Ronaldo over naar Real Madrid, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won. Hij is met 140 doelpunten de topscorer aller tijden van dat toernooi. Van 2018 tot 2021 voetbalde Ronaldo voor Juventus, waarna hij naar Manchester terugkeerde.

Dit seizoen belandde de wereldster onder Ten Hag op de bank, waarna Ronaldo een vertrek forceerde. Op het afgelopen WK in Qatar bleef Ronaldo met Portugal steken in de kwartfinales. De aanvaller raakte ook in de nationale ploeg tijdens het toernooi zijn basisplaats kwijt en verliet huilend het veld na de nederlaag tegen Marokko (0-1). Met 118 doelpunten voor Portugal is Ronaldo wereldwijd de speler met de meeste interlandgoals.

Al-Nassr staat in de competitie van Saudi-Arabië na tien speeldagen op de tweede plaats. Bekende spelers bij de club zijn de Colombiaanse doelman David Ospina, de Braziliaanse middenvelders Luiz Gustavo en Anderson Talisca en de Kameroense aanvaller Vincent Aboubakar. De Fransman Rudi Garcia is er trainer. De club veroverde negen landstitels, de laatste daarvan in 2019. In 1995 was Al-Nassr runner-up in de Aziatische Champions League, in 1998 won het de Beker voor Bekerwinnaars.