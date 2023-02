Dante Vanzeir staat voor Amerikaans avontuur: ‘Hij krijgt nu al een sterrenstatus’

Een van de opmerkelijkste transfers van de wintermercato was die van Dante Vanzeir naar New York Red Bulls. De ploeg uit de MLS verbrak zijn transferrecord en wist de spits van Union te overhalen voor een verblijf tot 2027. Thijs Vloebergh, MLS-kenner bij Eleven Sports, geeft tekst en uitleg bij de overstap.

De 24-jarige Dante Vanzeir ruilt Brussel in voor New York. Op het eerste gezicht een logische wissel, die menig Belg wel zou maken. Hij doet het om er te gaan voetballen, wat de keuze dan weer iets specialer maakt. Volgens velen is dit geen stap hogerop, maar eerder zijwaarts. Vanzeir kiest voor een ander, niet per se beter avontuur.

Wat is er zo aantrekkelijk aan New York Red Bulls dat Vanzeir deze transfer maakt op zijn nog steeds jeugdige leeftijd?

Thijs Vloebergh: ‘Eerst en vooral is onze perceptie van de MLS eigenlijk al verkeerd. Dat is al lang geen Mickey Mousecompetitie meer zoals velen denken. Er vertoeven heel wat spelers van een hoog niveau en de competitie is erg snel aan het groeien. Hun kijk op voetbal is misschien anders, maar daarom niet minderwaardig.’

‘Ten tweede is het zo dat je natuurlijk moet kijken naar het bredere plaatje. Hij trekt naar New York, een stad die tot de verbeelding spreekt. Hij krijgt ook de kans om tal van andere mooie plekken te bezoeken.’

‘Daarnaast past de competitie wel bij Vanzeir, op vlak van speelstijl. De Jupiler Pro League staat er om bekend iets geslotener te zijn, met veel organisatie. Dat is helemaal anders in de MLS. De ruimte tussen de linies is er veel groter, wat Vanzeir volgens mij ten goede zal komen. New York RB speelt ook zeer verticaal voetbal, een voordeel voor zo’n beweeglijke spits.’

New York doet doorgaans niet mee voor de titel, dan lijkt net deze ploeg toch een vreemde keuze?

Vloebergh: ‘Het klopt dat hun prijzenkast nog redelijk leeg is, maar het is wel een zeer stabiele ploeg. Ze behalen zo goed als altijd de play-offs en zijn meestal zeer sterk in het reguliere seizoen. Het is aan de meet dat het te vaak misloopt. Dat ligt vooral aan het feit dat ze de laatste jaren geen scorende spits meer hebben en dat is het gat dat Vanzeir nu moet opvullen.’

‘Ook op financieel vlak heeft de ploeg zijn zaakjes goed op orde. Het is eerder een soort traditieclub, met heel veel supporters. De club is trouwens ook een van de stichters van de competitie en er is die link met de Red Bullschool, wat toont dat er een zekere vorm van professionalisme aanwezig is.’

Over professionalisme gesproken, komt Vanzeir ook in een andere voetbalcultuur terecht?

Vloebergh: ‘Die verschilt toch wel met die in de Jupiler Pro League. Bij sommige ploegen is die cultuur echt helemaal anders. Toen Hernán Losada aankwam bij DC United was het er zelfs niet de gewoonte om van ’s ochtends al op de club aanwezig te zijn op een matchdag. Dat is hier uiteraard ondenkbaar. Die andere cultuur zorgt er ook voor dat spelers vaak een heel lange aanpassingsperiode nodig hebben, soms zelfs meer dan een jaar.’

Thijs Vloebergh: ‘Het klopt dat de prijzenkast nog redelijk leeg is, maar New York is wel een zeer stabiele ploeg.’ © GETTY

Vanzeir maakte zijn overstap in de winter, net wanneer Union het zo goed deed. Hoe komt dat?

Vloebergh: ‘In de MLS ligt het speelschema een stuk anders. Het is zo dat hij nu nog drie weken heeft om zich voor te bereiden tot de competitie terug begint op 25 februari. Voor New York was het veel logischer om de transfer nu af te handelen, net omdat voor hen het seizoen nu pas begint. Wachten tot de zomer was eigenlijk geen optie, want dan hadden ze de eerste seizoenshelft zonder echte spits moeten spelen én zonder een nieuwe designated player. Dat is een speler die een hoger salaris mag hebben dan wat de salary cap in de MLS voorschrijft.’

Die status van designated player, zorgt die voor extra druk?

Vloebergh: ‘Wel, de druk die hij zal voelen komt vooral voort uit het feit dat hij spits is. In de MLS is die rol nog belangrijker dan in andere competities. De meeste ploegen geven hier veel minder om hun sterke middenveld of om een beenharde verdediger. Het draait allemaal rond de man die voor de doelpunten moet zorgen. Het is wel zo dat Vanzeir niet de enige designated player is (ook de Braziliaanse middenvelder Luquinhas is dat, nvdr), dus dat neemt ook wel een deel van de druk weg. Bovendien bewees hij de voorbije jaren al dat hij zijn ploeg kon dragen op de belangrijke momenten; dat maakt voor hem geen verschil volgens mij.

‘Door de voetbalcultuur binnen de MLS wordt er ook sowieso minder druk uitgeoefend. Hij krijgt een soort heldenstatus, waarbij de supporters hem heel snel zullen bejubelen. In Amerika zijn ze nogal snel tevreden, want bijvoorbeeld een pre-assist wordt daar ook als een belangrijke statistiek gezien. Het is dus niet zo ingewikkeld om je in de gratie van het publiek te spelen.’

Vanzeir zal spelen in de Red Bulle Arena voor 25.000 supporters. © GETTY

Vorig jaar maakte Vanzeir zijn debuut bij de nationale ploeg, hoe groot is de kans dat hij na zijn transfer nog zal uitkomen voor de Rode Duivels?

Vloebergh: ‘Dat zal afhangen van de mate waarin de nieuwe bondscoach tijd wil investeren in het bekijken van wedstrijden van de MLS. Door het tijdsverschil worden die matchen voor ons altijd na middernacht gespeeld, dus dat maakt het niet makkelijk. Vanzeir verdwijnt misschien een beetje uit beeld, maar daarom veranderen zijn kwaliteiten niet. Laat ik het zo stellen: of hij nu in Union was gebleven of niet, zijn kansen om nog geselecteerd te worden zijn niet per se kleiner geworden.

‘Je mag ook niet vergeten dat een speler als Thiago Almada van Atlanta United vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd. Dat is toch een teken dat je als speler in de MLS wel degelijk nog op een wenselijk niveau speelt, zeker om te schitteren voor je land.’

Ten slotte: New York Red Bulls kondigde Vanzeir aan als ‘Gouden Schoenwinnaar‘, een prijs die hij nooit heeft gewonnen? Waarschijnlijk vergisten ze zich met de Gouden Croc die hij won bij podcast MIDMID.

Vloebergh: ‘Ja, dat moet een foutje geweest zijn. Maar het hoort een beetje bij de manier waarop voetbal daar beleefd wordt. Hij heeft nu al een sterrenstatus en daarom wordt zijn transfer extra in de verf gezet. Hij is hun recordaankoop en daar wilden ze graag mee uitpakken. Blijkbaar net iets te graag.’