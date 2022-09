De duivelse transferzomer: welke Belgen zochten andere oorden op?

Deze zomermercato was meer dan ooit die van de Rode Duivels. Een overzicht van de Belgen die net voor het WK nog van club wisselden.

Verdedigers keren terug

De kwaliteit van de duivelse verdediging stond al voor het laatste EK ter discussie. De ervaren spelers zijn op leeftijd en Vincent Kompany en Thomas Vermaelen zijn al met pensioen. De drie verdedigers van de eerste EK-wedstrijd zochten deze zomer andere oorden op. Zo kwam Toby Alderweireld terug van een kort avontuur in Qatar, lokte Club Brugge de bij Hertha overbodige Dedryck Boyata naar de Jupiler Pro League en ook Jan Vertonghen zag wel wat in een Belgisch avontuur bij Anderlecht.

Ook andere Belgische verdedigers, die nog aan het begin van hun carrière staan, hebben van de zomer geprofiteerd om een stap hogerop te zetten. Arthur Theate verliet Bologna om zich bij het ambitieuze Stade Rennais in Frankrijk te voegen voor een recordbedrag van 20 miljoen euro, de hoogste som ooit voor een Belgische verdediger.

Al lijkt het dat dat record alweer afgenomen zal worden door Wout Faes, die donderdag in de laatste uurtjes van de transfermarkt de Franse competitie verliet voor Leicester, waar hij de opvolger moet worden van de naar Chelsea vertrokken Wesley Fofana. Tot slot wil Leander Dendoncker, die in de recente Nations Leaguewedstrijden tot verdediger werd gepromoveerd, speelminuten verzamelen bij Aston Villa, iets wat niet meer leek te lukken bij Wolves na de aankoop van Matheus Nunes. De deal zou tussen de 14 en 15 miljoen euro waard zijn, iets meer dan het bedrag dat de Wolves uitgaven om hem van Anderlecht over te kopen.

En dan is er ook de zaak van Jason Denayer, die op dit moment nog steeds zonder club zit. Naar verluidt zou hij ieen exotische overstap naar Al Ettifaq of Al Nassr in Saudi-Arabië overwegen. De afgelopen dagen werd ook Valencia genoemd als nieuwe thuishaven. De tijd begint te dringen voor de ex-speler van Lyon.

Jong talent verhuist

Axel Witsel, die einde contract was bij Dortmund, ging zijn geluk beproeven in Spanje bij Atlético. Momenteel stelt Diego Simeone de Rode Duivel met succes op in de centrale verdediging. Een nieuw idee voor Roberto Martinez om te overwegen?

Zijn collega Youri Tielemans, die hoopte op een grote transfer, is dan weer een van de enige internationals die in hetzelfde nest is gebleven bij Leicester. Daar gaat hij nu zijn laatste contractjaar in. Arsenal en Manchester United hadden naar verluidt al vaker naar hem gepolst, met vooral erg grote interesse van de Gunners. Het prijskaartje was echter te hoog.

Kan Tielemans zijn transfer naar Arsenal nog rond krijgen? © GETTY

Het was meer dan ooit de transferzomervan de jonge Rode Duivels. Amadou Onana verliet Lille om het Kanaal over te steken en het shirt van Everton aan te trekken. Hij werd gevolgd door Orel Mangala, die Stuttgart inwisselde voor het gepromoveerde Nottingham Forest.

Een ander Belgisch toptalent in de Bundesliga, Aster Vranckx, heeft Wolfsburg dan weer verlaten om zich aan te sluiten bij de nieuwe Belgische kolonie van AC Milan. Hij wordt uitgeleend met een aankoopoptie van naar verluidt 12 miljoen euro. Een deal die pas in de sloturen van de mercato werd afgerond.

Tot slot is er veel gesproken over Roméo Lavia sinds hij zijn debuut in de Premier League maakte. De door Anderlecht opgeleide speler maakte de overstap van Manchester City naar Southampton en nam de Premier League bij storm. Hij scoorde deze midweek ook zijn eerste competitiedoelpunt tegen Chelsea. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij het witte konijn uit de hoed van Roberto Martínez wordt voor het komende WK.

Weinig verandering bij de pockets

Op de positie van de pocketspits gebeurde er niet veel onder de Rode Duivels, al werden er wel veel veranderingen verwacht. Eden Hazard is zo nog steeds bij Real Madrid, al lijkt zijn verhaal daar nu wel echt gedaan te zijn. Blijft hij in het Santiago Bernabeu of keert hij terug naar Engeland, waar er vage belangstelling was van het ambitieuze Newcastle?

De meest hartverscheurende transfer kwam uit Italië, waar Dries Mertens zijn Napoli moest verlaten voor een avontuur aan de Bosporus bij Galatasaray. Het valt nog af te wachten of hij Roberto Martínez ervan kan overtuigen om hem na twee tegenvallende seizoenen nog mee te nemen naar Qatar.

© GETTY

De transfer van Charles De Ketelaere naar Milan was dan weer dé grote transfersoap in België. De veelzijdige Clubspeler mocht zich na maanden onderhandelen voor een bedrag tegen de 35 miljoen euro eind juli aansluiten bij de Rossoneri. De Italiaanse pers is ondertussen gek op hem.

Adnan Januzaj, die zonder contract zat sinds begin juli, moest geduld uitoefenen tot de laatste dagen van augustus om een nieuwe club te vinden. Hoewel hij had gehoopt terug te keren naar Engeland, waar Everton en West Ham zijn situatie nauwlettend in de gaten hielden, bleef hij uiteindelijk in Spanje bij Sevilla.

Nog een grote soap in de Belgische voetbalwereld was die van Hans Vanaken, die maar wat graag naar de Premier League was vertrokken om te gaan spelen voor West Ham. De Hammers leken er al lang op gebrand om hem naar Londen te halen, maar gezien zijn leeftijd wilden ze er niet al te veel geld tegen aan gooien. Uiteindelijk ging de club voor de veel jongere Lucas Paquetá, voor wie ze een cheque van meer dan 60 miljoen euro neerlegden bij Lyon. Daarop verlengde Vanaken zijn contract in het Venetië van het Noorden tot 2027. Als hij het haalt tot 2027, zal de geboren Vlaming 12 jaar bij blauw-zwart gespeeld hebben.

Italië is the place to be

Wat de spitsen betreft, was Italië de favoriete bestemming voor onze Rode Duivels. Romelu Lukaku is na slechts één seizoen bij Chelsea teruggekeerd naar Italië en hoopt bij Inter weer zijn beste niveau te bereiken naast zijn Argentijnse collega Lautaro Martinez.

© GETTY

De modehoofdstad is ook de nieuwe thuisbasis van Divock Origi. De Liverpoollegende trok net zoals De Ketelaere en Vranckx naar de grote rood-zwarte concurrent. Maar voorlopig moet hij het nog doen met een plaats op de bank als invaller voor Olivier Giroud.

Tot slot heeft Loïs Openda besloten niet terug te keren naar Club na een meer dan succesvolle uitleenperiode bij Vitesse Arnhem. De aanvaller verhuisde in juli naar Lens en heeft al een succesvol debuut in Ligue 1 gemaakt, met drie doelpunten in vijf optredens.