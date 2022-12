De voetbalbeelden van het jaar: de pijn van Salah en vreemde WK-supporters

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de uitschakeling van Egypte voor het WK en enkele opvallende fans in Qatar.

De pijn van Mo

Mohamed Salah kijkt in het niets temidden het tumult in het Olembe Stadium in Yaoundé. Zijn Egypte heeft zonet de finale van de Afrika Cup verloren na strafschoppen. Het Senegal van van zijn toenmalige ploegmaat, Sadio Mané, haalde het. Vijf jaar na zijn eerste finale wordt het opnieuw niets voor Salah, die wel topschutter in de Premier League wordt. Minder dan twee maanden later speelt zich hetzelfde scenario af: de Farao’s worden opnieuw geklopt na penalty’s door Senegal in de barragematchen voor een ticket naar het WK in Qatar.

Jules Monnier, eindredacteur

Geen Mo Salah op het WK, dat kwam hard binnen. © GETTY

Fake WK

Alles werd in het werk gezet om van het WK in Qatar een voetbalfeest te maken zodat de mensen weg zouden kijken van de controverse rond het toernooi. En zo heb je dus deze foto. Op het eerste gezicht allemaal Argentijnse fans die al negen dagen voor het begin van het WK in Qatar zouden zijn om sfeer te maken. Neen, het is fake, want welke fans zouden er toen al in het enorm dure land verblijven? Als u net iets oplettender kijkt, ziet u eigenlijk allemaal gastarbeiders en Indiërs die werden ingehuurd om te doen alsof. Denk bijvoorbeeld ook aan de supporters van België die riepen dat Kompany nog onze beste speler was. Het toont aan wat het WK was: één grote fake boel.

Gert Segers, webredacteur

Enkele ‘valse’ of betaalde Argentijnse supporters moesten het voetbalfeest in Qatar op gang trekken. © GETTY