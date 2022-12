De voetbalbeelden van het jaar: de vriendelijke Rode Duivel en een echte rasspits

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de vriendelijke CDK en het fenomeen Haaland.

De vriendelijkheid van Charles

Mijn favoriete foto is die van Charles De Ketelaere uit ons magazine van april 2022. Ten eerste omdat het voor mij de perfecte samenwerking is tussen de art director, fotograaf, journalist en de geïnterviewde. Een foto komt altijd tot stand na overleg tussen alle partijen; brainstormen, afspraken maken en overleggen, ideeën aangeven, inhoud van het interview bespreken, peilen naar achtergrond… De Ketelaere is bovendien de meest eenvoudige en vriendelijke jongen die ook voetbalt. Kort erna zou hij zijn contract tekenen in Milaan. En alhoewel hij toen al bij de Rode Duivels was en langs alle kanten de lucht wordt ingeprezen, blijft hij toch de eenvoud en de vriendelijkheid zelf.

Inge Kinnet, fotografe

De vriendelijkheid van Charles , Inge Kinnet © inge kinnet

Een rasspits

Sommigen zeggen dat Pep Guardiola niet van rasaanvallers houdt. Toch breekt het huwelijk tussen het precisievoetbal van de Catalaan en het torinstinct van Erling Haaland potten in de Premier League. De Noorse spits ging spectaculair van start, zoals hij met deze goal tegen Borussia Dortmund aantoont.

Guillaume Gautier, journalist

Erling Haaland maakte dit seizoen al de meest onwaarschijnlijke goals. © GETTY