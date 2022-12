De voetbalbeelden van het jaar: El Muro Courtois en het verzet van Iran

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de Champions Leaguezege van Thibaut Courtois en een opvallend beeld op het WK.

Man van de match

Thibaut Courtois stormt, armen weid gespreid, over het veld, zijn vreugde uitschreeuwend na de gewonnen Champions Leaguefinale tegen Liverpool in het Stade de France (0-1). Terwijl Ferland Mendy hem toeschreeuwt, liggen drie andere ploegmaats op de grond, met hun hoofd in het gras. Diep onder de indruk na een wedstrijd waarin hun doelman met liefst negen saves Real Madrid heeft rechtgehouden.

Geen sportprestatie van een Belg heeft dit jaar wereldwijd meer weerklank gekregen. Het olympisch goud van Bart Swings, de wereldtitel van Nafi Thiam, de Tourritzeges van Wout van Aert en de Vueltawinst en regenboogtrui van Remco Evenepoel zijn minstens even lovenswaardig, maar ‘man van de match’ worden in de finale van de belangrijkste clubcompetitie en sport ter wereld staat wat mondiale aandacht betreft daar nog ver boven. Extra in de verf gezet door deze fantastische foto.

Jonas Creteur, redacteur

Teken van verzet

Het is een straf gebaar. De Iraanse spelers weigeren om het nationale volkslied te zingen voor hun WK-match tegen Engeland. Zo verzetten ze zich tegen het regime dat het Iraanse volk gewelddadig onderdrukt sinds de moord op Mahsa Amini. Het bewijs dat voetbal ook politiek is.

Emilien Hofman, journalist

