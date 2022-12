De voetbalbeelden van het jaar: Eriksen is back en Gianni FIFAntino

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de comeback van Christian Eriksen en de last van FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Eriksen in het Parkenstadion

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het moment niet live heb meegemaakt. Maar het beeld van Christian Eriksen die voor de aftrap bejubeld word door een vol Parkenstadion in Kopenhagen, de plaats waar hij negen maanden daarvoor flirtte met de dood, is een moment dat elke voetbalfan moet koesteren. Zijn doelpunt was het summum van wat ik een van de meeste beklijvende gebeurtenissen van het jaar vind.

Alain Eliasy, journalist

Eriksen bij zijn terugkeer bij de Deense nationale ploeg in eigen huis. © GETTY

Gianni FIFAntino

Een beeld met een haast historische waarde: Gianni Infantino denkt na tijdens een van de persconferenties van het voorbije WK. Zou hij dat ook doen nu het leven in Qatar weer in zijn gewone plooi valt? Zou hij denken aan alle arbeiders die al maanden op hun loon wachten en nu weer in de marginaliteit belanden? De FIFA-baas gleed de voorbije weken herhaaldelijk uit en toonde vooral dat de sport steeds meer verstrengeld geraakt in de netten van een politiek spinnenweb.

Waar is de tijd dat de ook al niet onbesproken Sepp Blatter van zo’n toernooi gebruikmaakte om, zoals in Zuid-Afrika, als een vredesapostel door het land te reizen om de verbindende factor van het voetbal met de hem eigen pathetiek te accentueren? Of de periode dat Infantino bij de UEFA veel meer op een entertainer leek dan een bestuurder? Maar de kunst van de zelfkritiek beheerst de Zwitser niet. Als er in maart 2023 weer een voorzitter wordt gekozen wil hij zichzelf opvolgen.

Jacques Sys, hoofdredacteur van 1994 tot september 2022

Infantino maakte geen al te goeie indruk de laatste weken en maanden. © GETTY