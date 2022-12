De voetbalbeelden van het jaar: voetballen in oorlogstijden en Super Mario

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag het laatste deel: hoe Oekraïne bleef voetballen tijdens de oorlog en een opvallend statement in Qatar.

Lege zitjes in Kiev

23 augustus 2022, Kiev. Sjachtar Donetsk en Metalist 1925 beginnen aan een nieuw seizoen in de Oekraïense hoogste klasse. Het vorige is een halfjaar eerder abrupt tot stilstand gebracht door de Russische invasie. De bijhorende dreiging loert nog altijd om de hoek. Vandaar de lege zitjes. Fans mogen er niet bij zijn. Toch blinkt het decor. De geel-blauwe stoeltjes zijn die van het nationale stadion. Een symbolische plek, waar raketten zouden kunnen landen, zeker daags voor Onafhankelijkheidsdag. Maar een groots statement vraagt een groots decor. Yaroslav Golyk, die de gruwel in Marioepol van dichtbij meemaakte, mankt in legertenue naar de middenstip en geeft de aftrap. De match eindigt op 0-0. De veerkracht wint.

Kristof De Ryck, journalist

De lege zitjes in Oekraïne zeggen genoeg. © GETTY

Mario met drie boodschappen

Moeten voetballers zich uiten over politieke of maatschappelijke kwesties? Misschien niet. Moeten ze zich houden aan waar ze goed in zijn en gewoon voetballen? Misschien wel. Maar het is zeker niet slecht dat er stilaan meer bewustwording komt en dat ook hier de vrije meningsuiting mag en kan gebruikt worden. Veel clubs zijn verontwaardigd in wat de FIFA dit WK besliste, maar houden zich gedeisd.

Mario Ferri trok er zich niks van aan en bestormde het veld met zijn regenboogvlag en twee voor hem belangrijke boodschappen. Hij was niet aan zijn proefstuk toe: hij is de meest succesvolle veldbestormer ooit. Hier bleven de consequenties uit, maar in 2014 kreeg hij drie dagen de tijd om Brazilië te verlaten na zijn stunt. Dan toch een klein, voorzichtig pluspuntje voor Qatar?

Corinne Delreux, lay-outer

Mario Ferri maakte een van dé statements van het WK. © GETTY