Deze twee jonge Belgen gaan ‘doorbreken in 2023’ volgens UEFA

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Europese voetbalbond UEFA een uitgebreide lijst met jongeren onder de 21 jaar die in 2023 de wereld gaan veroveren.

Aan het begin van het jaar kijkt iedereen al eens graag vooruit naar wat 2023 zal brengen. De UEFA doet daarbij steeds een gewaagde zet door een lijst van 40 spelers te publiceren waarvan de Europese voetbalbond denkt dat het hun jaar zal worden. Een speler kan maar één jaar geselecteerd worden waardoor jonge talenten als Jamal Musiala en Jude Bellingham, die beiden nog schitterden op het WK, afwezig zijn in de lijst.

Van de veertig namen zal u er misschien wel al een paar kennen. Denk daarbij aan Gonçalo Ramos van Benfica die op het WK nog een hattrick scoorde voor Portugal in de 1/8 finales tegen Zwitserland. Daarnaast heb je ook nog kersvers Nederlands international Xavi Simons en Nico Williams, een van de jongeren van Spanje, die een belletje doen rinkelen.

Debast en Matazo

Ook in de lijst staan twee jonge Belgen. Een eerste is Zeno Debast die in 2022 het jaar van de doorbraak kende in de Jupiler Pro League en op zijn 18e al mee mocht met de Rode Duivels naar het WK, waar hij echter geen enkele keer aan minuten kwam. ‘Een lichtpunt in een teleurstellend jaar voor Anderlecht’, noemt de UEFA de jonge Belg.

De tweede landgenoot is Eliot Matazo van Monaco. De 20-jarige middenvelder heeft het nog lastig om zich echt door te zetten bij de ploeg van Philippe Clement, maar krijgt seizoen per seizoen meer speelminuten en is bij de U21 van de Rode Duivels een vaste waarde. ‘Een indrukwekkende gordel voor de verdediging van Monaco’, beschrijft de UEFA het ex-jeugdproduct van Anderlecht.

Naast beide Belgen vinden we in de uitgebreide lijst ook een buitenlandse speler uit de Jupiler Pro League terug. Abakar Sylla maakte op zijn 20ste namelijk erg veel indruk bij Club Brugge. ‘Ondanks de sterke campagne van zijn ploeg bleef hij wat onder de radar in de Champions League’, vertelt de UEFA. De Ivoriaan staat nu dus voor het jaar van de echte doorbraak, zo blijkt.

De volledige lijst met 40 namen