Eindelijk vertrokken? Charly Musonda klaar voor comeback bij Levante

We kunnen het aantal nauwelijks bijhouden, maar bij Levante lijkt Charly Musonda nu echt aan zijn grote comeback bezig te zijn.

18 februari 2018, op die dag stond Charly Musonda Jr. voor de laatste keer aan de aftrap van een officiële wedstrijd met Celtic tegen St. Johnstone. Dat is al vijf jaar geleden. Sindsdien kwam hij nauwelijks nog aan spelen toe door verschillende blessures. Drie keer lag hij out met een knieblessure en daar volgde zelfs nog een vierde operatie op om die problemen definitief te verhelpen. Op een bepaald moment kreeg de jonge Belg zelfs te horen dat hij nog maar 20% kans had om ooit nog te voetballen.

Uiteindelijk kwam het niet zo ver en sloot het ex-jeugdproduct van Anderlecht en Chelsea zich vorige zomer aan bij de Spaanse tweedeklasser Levante. En jawel, daar komt hij opnieuw aan spelen toe. Nadat hij aan het begin van het seizoen nog spierproblemen kende, kreeg hij vijf invalbeurten vooraleer hij woensdagavond dus die eerste basisplaats in jaren kreeg in de 1/16 finales van de Spaanse beker tegen Getafe die de club uit Valencia won met 3-2.

Dat Charly Musonda bij Levante opnieuw boven water komt, is misschien geen verrassing. In 2016 toonde hij zijn kunnen ook al eens kortstondig bij Real Betis, de beste periode uit zijn profcarrière. In 24 wedstrijden kwam hij in het zuiden van Spanje aan 1 goal en 3 assists.

Ondertussen is Musonda, die bij de jeugd van Anderlecht bestempeld werd als een van de grootste Belgische talenten ooit, wel al 26 jaar oud. Hopelijk is het voor hem nu de échte doorbraak.

Lees meer over het verhaal van Charly Musonda: