Hij scoort, geeft assists, met links, met rechts, van dichtbij, van buiten de zestien en zijn naam is niet Eling Haaland, Lionel Messi of Kylian Mbappé. Maak kennis met Cody Gakpo, de nieuwste sensatie uit Nederland.

Als je kijkt naar het seizoen van Cody Gakpo zie je overal het nummer negen terugkeren. De jonge Nederlander werd geboren in 1999, telt in de Nederlandse competitie negen doelpunten en negen assists en heeft al negen caps bij Oranje op zjin naam.

Als je over alle competities kijkt, is Gakpo’s bijdrage bij PSV nog groter. In negen wedstrijden (vier in de Champions League-voorrondes en vijf in de Europa League) heeft de Eindhovenaar drie keer gescoord en drie assists gegeven. De vleugelspeler speelde ook een rol bij het winnen van de Johan Cruijff Schaal (de Nederlandse supercup), waar hij twee assists gaf en de derde van de vijf doelpunten van PSV tegen Ajax maakte. Van alle Europese kampioenschappen gaf Gakpo de tweede meeste assists, op gelijke hoogte met Kevin De Bruyne… en achter Mike Trésor van Genk die aan 11 stuks zit.

Qua doelpunten staat Gakpo Europees achter Antonio Colak (Glasgow Rangers), Enner Valencia (Fenerbahce), Kylian Mbappé (PSG) met 10 doelpunten, Robert Lewandowski (Bayern München) met 12 en natuurlijk de ongenaakbare Noor Erling Haaland (Manchester City) die 17 keer heeft gescoord in de Premier League. Aan de andere kant van het Kanaal deed Harry Kane (Tottenham) het met 10 doelpunten ook iets beter dan de nieuwe ster van PSV.

De enorme prestaties van de 23-jarige Nederlander trokken de aandacht van de grote Europese kanonnen, vooral omdat de Nederlandse competitie altijd bekend staat als een kweekvijver voor talent. Manchester United, dat steeds meer oranje wordt sinds Erik ten Hag het roer overnam, wou hem maar al te graag naar Old Trafford halen om het er beter te gaan doen dan die vorige man van PSV, Memphis Depay.

De PSV-spits vertelde bij The Times dat hij afgelopen zomer het Kanaal had kunnen oversteken. ‘Ik stond op het punt te vertrekken na een paar gesprekken met Ten Hag bij Manchester United’, zei hij. ‘Uiteindelijk kwamen de clubs niet tot een akkoord en dat was jammer, voor mij en mijn ontwikkeling en omdat Manchester United een van de grootste clubs ter wereld is, maar ook voor PSV, want een speler naar de Premier League transfereren is een goede zaak voor de club.’

© GETTY

Steven Bergwijn

Op zijn 23ste begon Cody Gakpo deze zomer aan zijn vijfde seizoen bij de club waar hij opgroeide. Zijn professionele carrière bij de club uit Eindhoven begon onder Philip Cocu die hem begin 2018 zijn eerste minuten liet maken in de competitie tegen Feyenoord. Gakpo mocht toen het veld op voor Steven Bergwijn met het nummer 52 op zijn rug. In twee bekerwedstrijden kwam daarnaa zelfs aan een doelpunt en een assist en in de CL mocht hij zeven minuten meedoen tegen Tottenham. Maar daarna was het lang wachten vooraleer hij een nieuwe kans kreeg, tot eind december meer bepaald.

Opnieuw mocht hij Steven Bergwijn vervangen, maar ditmaal onder een andere coach met Mark van Bommel. Het was de huidige coach van Antwerp die zijn carrière bij de lampenclub echt lanceerde door hem in de rust in te brengen tegen Fortuna Sittard. Als vervanger van een van de meest veelbelovende spelers van de thuisploeg, Donyell Malen, die inmiddels naar Borussia Dortmund is vertrokken, zette Gakpo Luuk de Jong op weg naar zijn tweede doelpunt van de avond en scoorde zelfs twee minuten later zijn eerste in de Nederlandse competitie. De jonge vleugelspeler speelde in de laatste 14 wedstrijden van het seizoen en leverde nog vier assists, waaronder één tegen Feyenoord.

Het seizoen daarop profiteerde hij van een blessure van Hirving Lozano om langer in de ploeg te staan. Het resultaat was knap met 7 doelpunten en evenveel assists in 25 optredens in de Eredivisie die werd onderbroken door de coronacrisis.

Definitieve doorbraak onder Schmidt

Bij de terugkeer van het voetbal in Nederland werd Gakpo op de linkerflank opgesteld door Roger Schmidt, die in het Philips Stadion inmiddels zijn 4-4-2-formatie gad geïnstalleerd na het ontslag van Van Bommel. Al gooide even later een blessure roet in het eten. Het was pas een jaar later dat Gakpo er opnieuw staat. Onder Schmidt bloeide Gakpo helemaal open en kreeg hij zelfs de aanvoerdersband.

De linkervleugelspeler kende het beste seizoen van zijn jonge carrière in de competitie. Met 12 goals en 13 assists toonde Gakpo zijn belang voor de ploeg van Roger Schmidt aan.

© GETTY

Het zijn statistieken die dit seizoen aan gruzelementen gespeeld kunnen worden onder opnieuw een nieuwe coach, Ruud van Nistelrooij. Momenteel staat Gakpo dus al op 9 doelpunten en 9 assists in 11 wedstrijden. Daarmee is hij goed voor 48% van de 37 doelpunten van PSV sinds het begin van het seizoen.

Op het Europese toneel kon de jonge aanvoerder zijn team niet helpen de groepsfase van de UEFA Champions League te bereiken, maar hij zint op wraak in de Europa League waar hij donderdag schitterde tegen Arsenal, een club uit de Premier League, een competitie waar hij ooit naartoe wil.

Op naar Engeland?

Met zijn indrukwekkende start van het seizoen zou Cody Gakpo geschiedenis kunnen schrijven voor zijn club door te streven naar de meeste goals of assists in een seizoen in de Eredivisie. Het doelpuntenrecord is nog steeds in handen van Mateja Kezman, die in het seizoen 2002/03 onder Guus Hiddink 35 doelpunten maakte. De Serviër scoorde om de 82 minuten. Gakpo zit momenteel onder dat cijfer met elke 95 minuten een treffer.

Heeft hij nog een goed WK nodig om spoedig die volgende grote stap te zetten in zijn carrière? Momenteel is hij betrokken bij 18 doelpunten in de competitie. Daarmee doet enkel Erling Haaland beter in de grote competities. Als hij zo doorgaat, zal de Premier League gauw aan zijn voeten liggen.