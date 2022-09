AA Gent start Conference League met 0-0-gelijkspel in Noorwegen

AA Gent is donderdag met een 0-0-gelijkspel bij het Noorse Molde gestart in de Conference League. De eerste speeldag in groep F was een maat voor niets, want ook de andere wedstrijd, tussen het Ierse Shamrock Rovers en het Zweedse Djurgaarden, eindigde op 0-0.

In Noorwegen had Gent in de eerste helft de betere kansen, maar na rust domineerde de thuisploeg. Gent-doelman Paul Nardi toverde enkele puike reddingen uit de mouwen en schonk zijn club zo een gevleid punt. Op de tweede speeldag ontvang Gent volgende week Shamrock.

Vorig seizoen plaatste Gent zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales. Daarin was toen het Griekse PAOK Saloniki te sterk.