Belgische clubs in Europa: Club krijgt nieuwe kans op groepswinst, Anderlecht en Gent moeten winnen

Enkel bij Union kan er tijdens deze Europese week niets meer veranderen. Voor Club, Anderlecht en KAA Gent staat er dus wel nog wat op het spel. Een overzicht.

Club tuimelde vorige week enigszins van zijn roze Champions League-wolk. Na een knappe 10/12 zonder tegendoelpunten kwam Porto in het Jan Breydelstadion met 0-4 winnen. Zonder erg, want blauw-zwart was al zeker van een plaats in de achtste finales, maar toch niet het scenario dat coach Carl Hoefkens voor ogen had.

Dinsdag, in de BayArena tegen Bayer Leverkusen, kan de Belgische kampioen tonen dat de zware nederlaag niet meer dan een ‘accident de parcours’ was. Bovendien spelen de West-Vlamingen nog om groepswinst (en mogelijk een gunstigere loting). Als Club (10 ptn) de drie punten verovert, stelt het zijn eerste plaats veilig. Bij een draw of verlies is het kijken naar wat Porto (9 ptn), ook al geplaatst voor de knock-outfase, thuis tegen Atlético Madrid doet. Atlético (5 ptn) en Leverkusen (4 ptn) maken nog kans op de derde plaats en het bijhorende vangnet van de Europa League.

Wie kan Club (virtueel) treffen in de volgende ronde? Bij groepswinst: Liverpool (ENG), Inter (ITA), Sporting (POR), AC Milan (ITA), RB Leipzig (GER), Dortmund (GER) en Benfica (POR) Bij tweede plaats: Napoli (ITA), Bayern (GER), Tottenham (ENG), Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Man. City (ENG) en PSG (FRA)

Anderlecht en Gent voluit

In groep D van de Europa League verzekerde Union zich na een knappe 13/15 vorige week al van de groepswinst en een plaats in de achtste finales. Tegen Union Berlin kan de voet dus van het gaspedaal, maar de troepen van Karel Geraerts zullen hun fans ook tegen de Duitsers, die bovenaan meedraaien in de Bundesliga, op een driepunter willen trakteren.

In de Conference League is het daarentegen absoluut van moeten voor zowel Anderlecht als KAA Gent, die geen andere keuze hebben dan hun laatste groepsduel te winnen. Paars-wit kende dit seizoen nog maar weinig hoogtes en een Europese exit zou een nieuwe blamage zijn. Ondanks een rapport van amper 5/15 en een voorlopige derde plaats hebben de Brusselaars hun lot nog in eigen handen. Donderdag (21 uur) winnen op verplaatsing bij Silkeborg (tweede met 6 punten) en de overwintering is binnen. Het ongenaakbare West Ham (15 ptn) is al zeker van winst in groep B, het Roemeense FCSB (2 ptn) sluit de rij.

Ook voor Gent, voorlopig derde met vijf punten, loopt het Europees bijzonder stroef. Maar net als Anderlecht krijgen de Buffalo’s een allerlaatste kans om zich te verzekeren van Europees voetbal na de winterstop. Als de Buffalo’s donderdag (18u45) in de Ghelamco Arena de concurrenten uit Molde (tweede met 7 punten) over de knie leggen, stoten Hein Vanhaezebrouck en co. door als tweede na de Zweedse groepswinnaar Djurgårdens IF. Het Ierse Shamrock Rovers (2 ptn) is de rode lantaarn.