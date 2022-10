Atlético Madrid uitgeschakeld met Carrasco in hoofdrol, Liverpool gaat door

Atlético Madrid heeft op de vijfde speeldag van de Champions League in groep B, de poule van Club Brugge, in eigen huis gelijkgespeeld tegen Bayer Leverkusen. Yannick Carrasco scoorde maar was op het einde de absolute schlemiel toen hij, nadat er al was afgefloten, van de VAR toch nog een penalty mocht nemen maar miste.

De Duitsers leidden na de eerste helft met 1-2. Moussa Diaby (9.) en Callum Hudson-Odoi (29.) hesen de bezoekers tot twee keer toe op voorsprong, Yannick Carrasco (22.) tekende tussenin voor de gelijkmaker. Na de onderbreking bracht Rodrigo de Paul (50.) de Madrilenen een tweede maal langszij, ditmaal op aangeven van Carrasco.

De Rode Duivel kreeg in de 98e minuut, nadat er al was afgefloten maar de VAR toch nog een strafschop toekende, een ultieme en unieke mogelijkheid om de winning goal te scoren vanop de penaltystip, maar hij faalde. Zowel Carrasco als Axel Witsel maakten de wedstrijd vol bij de thuisploeg.

In de tussenstand van de poule behoudt het reeds geplaatste Club ondanks de zware 0-4 nederlaag tegen Porto eerder op de avond de koppositie met 10 punten, voor eerste belager Porto (9 punten), dat door de puntendeling van Atlético en Leverkusen zelf ook zeker is van kwalificatie voor de volgende ronde van het Kampioenenbal. Voor Atlético (5 punten) en Leverkusen (4 punten) is de Europa League het hoogst haalbare geworden.

Liverpool te sterk voor Ajax

Liverpool volgt in groep A Napoli naar de volgende ronde. De Reds triomfeerden op het veld van Ajax met 0-3.

Mohamed Salah (42.) snoerde de Johan Cruijff Arena op slag van rust de mond met de openingsgoal. Darwin Nunez (49.) en Harvey Elliott (52.) velden de Ajacieden al vroeg in de tweede helft volledig.

Op hetzelfde moment zette Napoli een nieuwe stap naar groepswinst door Rangers met 3-0 huiswaarts te sturen. De Schotten konden hun aspiraties op een eerste puntengewin na ruim een kwartier al opbergen na twee snelle treffers van Giovanni Simeone (11. en 16.). Leo Ostigard (80.) dikte nog aan in de slotfase. De Italianen bezetten op autoritaire wijze de eerste plaats in de poule met een perfect rapport van 15 op 15. Liverpool is tweede met 12 punten en moet op de slotspeeldag in een onderling duel met Napoli op Anfield vechten om groepswinst.

Ajax kon nog maar 3 punten sprokkelen en gaat daarmee zo goed als zeker naar de Europa League. Rangers sluit de rij met geen enkel punt en overwintert alleen als het de Amsterdammers tijdens de laatste speelronde in eigen huis een nederlaag met minstens vijf goals verschil aansmeert.

Lukaku scoort

Romelu Lukaku. © Belga

Inter Milaan stelde de kwalificatie voor de volgende ronde veilig tegen Viktoria Plzen met 4-0.

Inter had halfweg in het eigen Giuseppe Meazza al gewonnen spel. De Tsjechen incasseerden voor het rustsignaal tegendoelpunten van ervaren rotten Henrikh Mkhitaryan (35.) en Edin Dzeko (42.). In de tweede helft diepte Dzeko (66.) uit en luisterde de ingevallen Romelu Lukaku na een afwezigheid van een zestigtal dagen zijn rentree bij de Nerazzurri op met de vierde en laatste treffer in de 87e minuut.

Eind augustus viel de aanvalsleider van de Rode Duivels geblesseerd uit op training bij Inter. Nooit was hij langer out. Zijn terugkeer komt geen moment te vroeg met het oog op het WK in Qatar, dat over minder dan een maand van start gaat.

FC Barcelona moest in dezelfde groep de kelk tot op de bodem ledigen. De Catalanen, die eerder op de avond al veroordeeld waren tot de Europa League door de ruime zege van Inter tegen Plzen (4-0), konden voor eigen volk geen vuist maken tegen Bayern München: 0-3.

Bayern (15 punten) en Inter (10 punten) zijn zeker van hun ticket voor de volgende ronde, terwijl Barça met 4 op 15 na Nieuwjaar aan de slag zal moeten in de Europa League. Plzen blijft vooralsnog achter zonder punten en verdwijnt op die manier van het Europese toneel.

In groep D blijft alles dan weer mogelijk na het gelijkspel tussen Tottenham en Sporting (1-1), en de 2-1 overwinning van Frankfurt tegen Marseille. Met nog één speeldag te gaan leidt Tottenham (8 punten) voor Sporting (7 punten), maar ook Frankfurt (7 punten) en Marseille (6 punten) zijn nog niet uitgeteld voor de volgende ronde.