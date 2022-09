Axel Witsel: de tactische revolutie van Diego Simeone

De Guardiola-achtige ingeving van El Cholo om Witsel een rij achteruit te schuiven, lijkt een blijver te zijn bij Atlético. In de Champions League kan de 33-jarige Rode Duivel zich opnieuw bewijzen tegen FC Porto. Hallo, Roberto Martínez?

Test geslaagd voor Axel Witsel. Dat was de conclusie na de openingswedstrijd van Atlético Madrid op Getafe. In zijn eerste officiële match in La Liga opereerde onze landgenoot centraal in de achterste linie van de 3-5-2 van Diego Simeone.

Wat toen nog voorgesteld werd als een noodoplossing (hoewel Witsel in de voorbereiding ook al op die positie werd uitgeprobeerd), is het dat nu niet meer. Witsel maakte intussen vier matchen op rij vol in de driemansdefensie van Atlético. Op die positie zal hij ook spelen in de Champions League tegen FC Porto, te meer daar Felipe nog een schorsing van vorig seizoen met zich meedraagt (en bovendien niet in vorm is) en daar Stefan Savic, die herstelt van een spierblessure, nog twijfelachtig is.

‘Ik veronderstel dat Simeone en zijn technische staf Axel geholpen hebben om zich een aantal concepten eigen te maken’, zegt Javi García, Witsels ex-ploegmaat bij Benfica en Zenit en nu nog steeds een goede vriend, in El País. ‘In een verdediging met vier zou dat moeilijker zijn, maar tussen twee andere centrale verdedigers is hij goed beschermd.’

Slot op de deur

In de openingsmatch tegen Getafe bleek Axel Witsel een zeer betrouwbare pion in de opbouw: 95 procent van zijn passes kwamen aan. Op die manier was hij vaak het vertrekpunt van de aanvallen van Los Colchoneros. Niet verrassend, want ook als middenvelder werd hij geroemd om zijn techniek en balbehandeling.

De hamvraag was of hij op verdedigend vlak stand zou houden tegen afwisselend Enes Ünal en Borja Mayoral. De Rode Duivel doorstond de test met verve, daarbij geholpen door zijn métier, zijn spelinzicht en zijn lengte. Af en toe kwam hij ook mee druk zetten op het middenveld naast Koke en Thomas Lemar.

‘Axel is hier met veel goesting aangekomen om ons te geven waar hij sterk in is: ervaring, persoonlijkheid, rust… We stellen hem op als centrale verdediger, maar hij neemt ook deel aan het spel als middenvelder wanneer de ploeg aanvalt’, weet Diego Simeone.

Axel Witsel voetbalt nu al vier wedstrijden op rij als centrale verdediger bij Atlético.

Het heeft er alle schijn van dat de Argentijnse coach met Witsel een oplossing gevonden heeft voor de verdedigende problemen waarmee Atlético vorig seizoen kampte, toen het 43 tegengoals incasseerde terwijl het er normaal gezien niet meer dan 30 toestaat. Onze landgenoot is niet alleen een slot op de deur, maar heeft daarbovenop de voetballende kwaliteiten om klinisch uit te verdedigen.

Ook bij Borussia Dortmund experimenteerde coach Edin Terzic al met Witsel als centrale verdediger maar dan in een viermansdefensie. Dat bleek niet zo’n succes. Bij Atlético is het dat voorlopig wel. ‘We hebben een whatsappgroep met een paar ploegmaats van toen bij Zenit en zo praat ik veel met hem’, zegt Javi García. ‘Hij spreekt veel talen, onder meer Spaans, en dat heeft hem geholpen om zich sneller te integreren bij Atlético.’

Rode Duivels

Toegegeven, de tegenstanders in La Liga – Getafe, Villarreal, Valencia, Real Sociedad – waren voorlopig nog niet van het allerhoogste kaliber, maar als Axel Witsel deze lijn doortrekt in de Champions League en op zondag 18 september tegen Real Madrid, moet dit bondscoach Roberto Martínez toch aan het denken zetten.

‘Axel is een heel complete speler’, vindt Alex García. ‘De laatste jaren hebben ze hem vastgepind op één positie, maar hij kan bijvoorbeeld ook goals maken wanneer hij in de zestienmeter van de tegenstander komt.’

Martínez zei onlangs nog aan Het Laatste Nieuws over Witsel: ‘Ik denk niet dat Atlético Madrid hem als centrale verdediger heeft gehaald, maar in geval van nood kan je hem daar zetten. Bij de nationale ploeg is er al jaren een continuïteit met Witsel als nummer zes. Het zou gevaarlijk zijn om hem uit die rol weg te halen. Hij geeft het team structuur en evenwicht.’