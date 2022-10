Van Bayerns zege in Camp Nou tot Lionel Messi’s dubbele dubbel en van de penaltycrisis bij Man. City tot penaltyheld Diogo Costa, hier is alles wat je moet weten over speeldag 5 in de Champions League.

Team van de week: Bayern voelt zich thuis in Camp Nou

Door de grote overwinning van Inter tegen Pilsen (3-0) zal Barcelona na Nieuwjaar opnieuw in de Europa League moeten spelen. Al zouden ze zelf de zaken ook niet meer hebben rechtgetrokken indien de Italianen hadden verloren, want de Blaugrana verloren met dezelfde cijfers van een dominant Bayern.

De Beierse club zullen eens goed gelachen hebben nu ze tweemaal de club konden verslaan die Robert Lewandowski vorige zomer van hen afpakte. De Duitsers bewezen nogmaals dat ze de koningen van de transfermarkt zijn met topaankoop Sadio Mané die een van de drie doelpunten van de avond voor zijn rekening nam, terwijl Lewandowski opnieuw niet kon scoren tegen zijn ex-club.

Bayern München voelt zich ook erg thuis in Camp Nou. Gisteren werd het 0-3, net als in september vorig jaar én in 2013. Je hebt ook nog de beschamende 2-8-nederlaag van Barça in de zomer van 2020, maar die werd gespeeld in het Estadio da Luz in Lissabon. Barcelona weet ook niet meer te winnen van de collega’s uit München sinds 6 mei 2015 in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League, die ze enkele weken later wonnen door Juventus in de finale te verslaan. De score was 3-0 voor de Blaugrana, die daarna zes keer in het stof beten. En dan hebben we het nog niet gehad over het doelsaldo van de Barcelonezen, met slechts vier goals voor en 22 tegen in die periode.

Bayern kende opnieuw weinig moeite met Barcelona © GETTY

Cijfers van de week: 24, 7, 2 en 5

Veel cijfers om te onthouden van deze vijfde speeldag in de Champions League. We beginnen met 24, oftewel het percentage van clubs die zich met zes punten na vijf speeldagen alsnog wisten te kwalificeren voor de volgende ronde. In totaal pakten al 46 ploegen dat aantal sinds de invoering van de huidige groepen in 2003/04, maar voor slechts 11 daarvan bleek het genoeg om de poulefase te overleven. Er is dus nog hoop voor RB Salzburg, Shakthar Donetsk en Marseille, die momenteel elk zes punten tellen.

Maccabi Haifa beleefde twee weken geleden nog een sprookje in eigen huis door te winnen van Juventus, maar werd dinsdag met de voeten op de grond gezet door een uitgehongerd PSG. Zeven keer scoorde de Franse kampioen, waarmee het zijn record voor meeste doelpunten in een Europese wedstrijd evenaarde. Dat gebeurde ook al in 2000 tegen het Noorse Rosenborg, toen met 7-2 werd gewonnen en ook in de Intertoto Cup in 2001 tegen KAA Gent.

De wedstrijd tussen PSG en Maccabi Haifa was ook een kans voor een voormalige speler uit de Jupiler Pro League om zich te laten zien. Deze zomer verliet Abdoulaye Seck Antwerp, waar Mark van Bommel niet echt op zijn diensten rekende, voor een avontuur in Israël. Woensdag werd hij de eerste centrale verdediger die twee keer scoorde tegen de Parijse reuzen sinds januari 2015. Destijds was het Julian Palmieri van Bastia die deze prestatie leverde.

Matteo Kovacic is geen goaltjesdief, maar heeft wel iets met een debuut onder een nieuwe coach. Nadat hij tegen Salzburg scoorde in zijn eerste wedstrijd onder Graham Potter, scoorde tijdens zijn eerste wedstrijd bij vijf verschillende coaches. Na Krunoslav Jurcic bij Dinamo Zagreb volgden nog Rafa Benitez en Zinedine Zidane bij Real Madrid en Frank Lampard en nu Graham Potter bij Chelsea.

Kovacic scoorde nu al bij zijn debuut bij vijf verschillende coaches. © GETTY

Speler van de week: penaltyheld Diogo Costa

Club Brugge liep woensdagavond een blauwtje op tegen Porto. Na een 0-4-zege in Portugal, kreeg het nu diezelfde uitslag terug. Al had de score er ook anders kunnen uitzien toen Club Brugge maar liefst twee penalty’s kreeg. Hans Vanaken was de eerste die voor Portodoelman Diogo Costa stond. De aanvoerder van Brugge miste zijn poging, maar de scheidsrechter liet de penalty hervatten. Blauw-zwart wisselde van speler, maar het resultaat bleef hetzelfde nadat ook Noa Lang op de Portugese goalie stuitte.

Jammer genoeg voor Costa zal maar één redding opgenomen worden in de officiële UEFA-statistieken. Het zal worden toegevoegd aan de twee andere die hij eerder in de competitie tegen Bayer Leverkusen maakte. De 23-jarige international met Zwitserse roots werd daarmee de eerste doelman zoveel strafschopreddingen in de CL sinds 2003, toen Opta begon met het bijhouden van de statistieken van het kampioenenbal.

De maestro van de week: 10/10 voor Lionel Messi

Lionel Messi mag je nooit afschrijven. Na een teleurstellend eerste seizoen bij PSG lijkt het Argentijnse genie dit seizoen zijn draai weer te hebben gevonden, getuige zijn statistieken tot nu toe. Op woensdag, tegen Maccabi Haifa, werd de Vlo de eerste speler dit seizoen die 10 keer scoorde en evenveel assists gaf in alle competities van alle spelers in de grote vijf Europese competities. Een ‘double double’ zoals ze in het basketbal zeggen.

Schrijf Lionel Messi nooit af, is de boodschap na zijn sterk seizoensbegin bij PSG. © GETTY

Wissel van de week: Romelu Lukaku, vier minuten en een doelpunt

Romelu Lukaku, die sinds 26 augustus niet meer had gespeeld vanwege een spierblessure, kwam in de 83e minuut in actie in de wedstrijd tegen Viktoria Plzen. Hij had slechts vier minuten nodig om opnieuw de netten te doen trillen. Nu moet hij het tempo opvoeren om het langer vol te houden in een wedstrijd. Maar in het huidige klimaat zal Roberto Martinez elk goed nieuws verwelkomen, vooral als het gaat om een van de belangrijkste spelers van zijn selectie.

De opvallendste statistieken van de week

Tien jaar geleden had Anderlecht een slechte reputatie op het gebied van strafschoppen. Gesymboliseerd door het fiasco van de strafschoppen tegen Partizan Belgrado in de play-offs van de Champions League, bleef paars-wit in de weken en maanden na die zwarte dag in hun Europese geschiedenis koortsachtig vanaf elf meter.

De vloek lijkt nu Manchester City te hebben getroffen, dat in Borussia Dortmund tot een gelijkspel werd gedwongen, vooral nadat Riyad Mahrez deze week opnieuw zijn elfmeter miste. Het was een misser die vooral Pep Guardiola van streek bracht, die niet kon voorkomen dat zijn ploeg zo ineffectief was. Sinds hij in het seizoen 2016/17 op de bank van de Citizens kwam, heeft Guardiola zijn troepen 25 strafschoppen in alle competities niet zien omzetten.

We eindigen deze balans met een familieverhaal. Tegen Rangers maakte Giovanni Simeone twee van de drie doelpunten van Napoli. Hij heeft nu vier doelpunten gemaakt in zijn eerste vier optredens in Europa’s meest prestigieuze competitie. Daarmee evenaart hij een Argentijn… Diego Simeone, zijn vader. Het was in de kleuren van zijn Atlético dat Simeone senior die beroemde vier doelpunten maakte. In september 1996 scoorde hij zelfs twee keer, eerst thuis tegen Steaua Boekarest en daarna uit bij Widzew Lodz. El Cholo zal de prestatie van zijn zoon allicht niet gevierd hebben nadat zijn club werd uitgeschakeld in de groepsfase van de CL na het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen.