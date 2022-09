Bayern wint van Barcelona, Liverpool moeizaam voorbij Ajax

In groep C van de Champions League heeft Bayern München de topper tegen Barcelona als winnaar afgesloten. De Duitse recordkampioen haalde het in eigen stadion met 2-0. Liverpool had het in groep A moeilijker met Ajax.

Barcelona was de hele eerste helft sterker en werd een penalty ontzegd vlak voor rust, maar moest alsnog het onderspit delven na twee snelle doelpunten van de Duitsers na de rust. De Fransman Lucas Hernandez (50.) kopte de Duitsers op voorsprong. Leroy Sané (54.) diepte de voorsprong verder uit. Robert Lewandowski kreeg enkele goede kansen om te scoren tegen zijn voormalige werkgever, maar kreeg het leer niet voorbij Manuel Neuer.

Eerder op de avond had Inter Milaan in groep C een overwinning gewonnen op het veld van Victoria Plzen. De Tsjechische landskampioen moest zich met 0-2 gewonnen geven. Edin Dzeko (20.), die de geblesseerde Romelu Lukaku vervangt in de Milanese voorhoede, opende al na twintig minuten de score. Zijn plaatsbal verdween keurig in het zijnet. Na een uur spelen moest Plzen met z’n tienen voort na een rode kaart voor Pavel Bucha. Denzel Dumfries (70.) verdubbelde de voorsprong van Inter, dat zijn eerste zege in het nieuwe Champions League-seizoen boekte.

In de stand gaat Bayern aan kop met zes op zes. Barcelona en Inter Milaan tellen beide drie punten minder. Victoria Plzen is de hekkensluiter.

Mohammed Kudus scoorde de gelijkmaker voor Ajax. Het mocht niet baten. © Reuters

In groep A won Liverpool met het kleinste verschil van Ajax. Het knokte zich in Anfield naar een 2-1 overwinning. Mohamed Salah (17.) schonk The Reds de voorsprong, maar zag Mohamed Kudus (27.) zijn treffer tien minuten later alweer uitwissen. Beide ploegen hielden elkaar verder een uur lang in evenwicht, maar Ajax moest zich in het slot alsnog gewonnen geven na een laat doelpunt van verdediger Joel Matip (89.) In de stand tellen zowel Ajax, Liverpool als Napoli drie punten.

Napoli moet morgen wel nog aan de bak tegen het Schotse Rangers.

Joel Matip zette Liverpool terug op voorsprong. © Reuters

In groep D kroonde Europa League-winnaar Frankfurt zich tot winnaar tegen Marseille. De Duitsers hadden genoeg aan doelpunt van middenvelder Jesper Lindstrom (43.) voor de zege. Frankfurt telt net als Tottenham drie punten in de stand. Sporting voert de groep aan met een 6/6. Marseille blijft met lege handen achter en is laatste na twee wedstrijden.