Bayerncoach Nagelsmann: ‘Ik heb het belang van een gesprek onder vier ogen met de spelers onderschat’

Julian Nagelsmann staat voor het seizoen van de waarheid bij Bayern München. In Sport/Voetbalmagazine heeft hij het onder meer over de lessen die hij leerde vorig jaar.

Door Christopher Melzer

Na het vertrek van succescoach Hansi Flick mocht Julian Nagelsmann Bayern vorig seizoen naar nieuwe successen leiden. Al viel dat wel wat tegen. Bayern werd namelijk in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld en struikelde in de Duitse beker over een derdeklasser. De titel was niet meer dan een troostprijs. Dit seizoen zal het dus veel beter moeten, en dat beseft Julian Nagelsmann ook.

Wat heeft hij geleerd van dat jaar om Bayern dit seizoen naar een nog hoger niveau te brengen? ‘Hoe je met de leiders in de groep moet communiceren’, vertelt hij deze maand in Sport/Voetbalmagazine. ‘Hoe je ze bij je ideeën betrekt. Als nieuwe trainer moet je je waarmaken, het is niet zo dat je na drie trainingen moet zeggen: wat nu? Geloofwaardigheid is iets wat je moet afdwingen. Daarbij is het contact met de spelers heel belangrijk. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de spelers. Het omgekeerde is veel minder het geval.’

Hoe communiceert u met de spelers?

Julian Nagelsmann: ‘Ik heb tijdens mijn vakantie geregeld met hen gebeld, ik vertelde wat ik wilde aanpassen: meer de focus leggen op ons, veel minder op de tegenstander. Op hetzelfde moment heb ik ook om feedback gevraagd. Maar je moet bij Bayern München niet alleen met de spelers communiceren.’

Met wie nog?

Nagelsmann: ‘Met de bestuurders van de club. Soms ook met degenen die vroeger bij Bayern hebben gespeeld, met de grote namen. Het moet tot een uitwisseling van ideeën komen.’

Hebt u die communicatie onderschat?

Nagelsmann: ‘Ik heb onderschat dat een gesprek onder vier ogen met spelers belangrijk is. Ik heb te weinig van die gesprekken gevoerd, terwijl de spelers daar nood aan hebben. Ze moeten voelen dat er naar hun mening geluisterd wordt.’

Nu we het over communicatie hebben, u hebt op persconferentie vaak uw mening moeten geven over verschillende heikele, beladen thema’s: corona, vaccinatie, Qatar. Uw uitspraken werden niet altijd in dank afgenomen. Had u daarin meer ruggensteun van uw bazen verwacht?

Nagelsmann: ‘Ik hoef niet meteen gesteund te worden, ik kan wel wat aan. En ik ben iemand die op persconferentie altijd wel iets zegt, die zijn mening geeft. Daarbij spreek ik niet als trainer, maar als mens. Sommigen vinden dat goed, anderen niet.’

