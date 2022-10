Benfica, PSG en Dortmund stellen plaats bij laatste zestien veilig

Paris Saint-Germain, Dortmund en Benfica hebben dinsdagavond op de vijfde speeldag van de Champions League hun ticket voor de achtste finales vastgelegd. PSG vernederde Maccabi Haifa met 7-2 en Benfica klopte Juventus met 4-3. Voor Dortmund volstond een 0-0 gelijkspel tegen Manchester City.

Voor Juventus werd het een pijnlijke exit uit het kampioenenbal. De Italianen bogen een 4-1 achterstand nog bijna om in het laatste kwart van de wedstrijd, maar moesten toch met lege handen naar huis. Moise Kean (21.) wiste de openingstreffer van Antonio Silva (17.) uit, maar Joao Mario (28.) en een ontketende Rafa Silva (35. en 50.) zetten de Oude Dame op een 4-1 achterstand. Arek Milik (77.) en Weston McKennie (79.) scoorden de aansluitingstreffers, maar hun pogingen luidden geen volledige remonte in.

Op de laatste speeldag van de groepsfase moet Juventus tegen PSG een ticket voor de Europa League trachten veilig te stellen. In de tweede wedstrijd van groep H had PSG geen kind aan Maccabi Haifa. Het werd 7-2 in het Parc des Princes. De Parijse gouden drietand rekende al voor de rust af met de bezoekers. Lionel Messi (19. en 45.) nam twee treffers voor zijn rekening en schotelde Neymar (35.) ook de 3-0 voor. Kylian Mbappé (32.) tekende voor de 2-0. Ex-Antwerpenaar Abdoulaye Seck (38. en 50.) liet zich met twee kopbaldoelpunten positief opmerken bij de bezoekers, maar verdere doelpunten van Mbappé (64.), Shon Goldberg (67., eigen doelpunt) en Carlos Soler (84.) deden zijn treffers verbleken.

In groep E won AC Milan, met Charles De Ketelaere in de basis, met 0-4 van hekkensluiter Dinamo Zagreb. Ondanks de ruime zege kon De Ketelaere zijn naam niet op het scorebord bijschrijven. Hij werd vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald. Divock Origi mocht zich tien minuten uitleven op het veld. Dankzij de zege wippen de Milanezen over RB Salzburg, dat eerder op de avond onderuit ging tegen Chelsea, naar de tweede plaats. De Italiaanse landskampioen en de Oostenrijkers vechten op de laatste speeldag van de groepsfase voor een plaats bij de laatste zestien in een onderling duel. Door de zege van Milan is Chelsea zeker van groepswinst.

In de topper tussen Dortmund en Manchester City in groep G kwam er geen winnaar uit de bus. Na negentig minuten stond de brilscore nog steeds op het bord. Thorgan Hazard stond in de basis bij de Borussen. Bij City kwam Kevin De Bruyne niet van de bank. Door het gelijkspel is Dortmund wel zeker van een plaats bij de laatste zestien. Het telt nu acht punten, drie stuks meer dan eerste achtervolger Sevilla. Vanwege onderlinge duels kunnen de Duitsers niet meer van de tweede plaats worden gestoten door de Spanjaarden. Sevilla is wel zeker van een plaats in de Europa League.

n groep F won RB Leipzig verassend met 3-2 van Real Madrid. Josko Gvardiol (13.) en Christopher Nkunku (18.) schonken de Duitsers een vroege dubbele voorsprong. Vinicius Junior (44.) lukte vlak voor rust de aansluitingstreffer, maar Leipzig hield tegen de Koninklijke ook na de pauze stand en herstelde zijn dubbele bonus in het slot via een doelpunt van Timo Werner (81.). Die bleek nodig, aangezien Rodrygo (90.+4) in de absolute slotfase nog de 3-2 tegen de touwen prikte vanop de stip. Thibault Courtois stond tussen de pijlen bij Real, Eden Hazard mocht een kwartier voor tijd invallen.

Dankzij de zege staat Leipzig met negen punten op de tweede plek, maar het is nog niet zeker van een plek in de achtste finale. Shakhtar Donetsk, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Celtic, telt zes punten en kan de Duitsers nog bijbenen. Een onderling duel op de laatste speeldag beslist wie er doorstoot naar de volgende ronde.