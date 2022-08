Benzema troeft Courtois en De Bruyne af in strijd om UEFA Speler van het Jaar

Karim Benzema is donderdagavond, na afloop van de loting van de groepsfase voor de Champions League in de Turkse grootstad Istanboel, verkozen tot UEFA Speler van het Jaar.

De Franse aanvaller van Real Madrid, die samen met ploegmakker Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne (Manchester City) behoorde tot de drie supergenomineerden, zet daarmee de kers op de taart voor zijn weergaloze Champions League-campagne met Real Madrid vorig seizoen. Alexia Putellas van FC Barcelona volgt zichzelf op bij de vrouwen.

In de knock-outfase gooide Benzema hoge ogen door zowel in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain als in de kwartfinales tegen Chelsea een hattrick te scoren. Ook had hij een groot aandeel in de plaatsing voor de later gewonnen finale tegen Liverpool door over de twee duels in de halve finales drie keer de netten te laten trillen tegen het Manchester City van De Bruyne. In totaal trof hij vijftien keer raak namens de Koninklijke in de afgelopen editie van de meest prestigieuze Europese clubcompetitie.

Real heeft zijn veertiende titel op het Kampioenenbal naast Benzema vooral te danken aan een uitstekende Courtois, die de ene na de andere knalprestatie uit zijn mouwen schudde. Hun coach Carlo Ancelotti werd dan weer uitgeroepen tot Trainer van het Jaar, terwijl die eer bij de vrouwen was weggelegd voor Sarina Wiegman. De Nederlandse loodste Engeland in eigen land recent naar de EK-titel.