De 29-jarige verdediger, wekelijks een van de uitblinkers bij Club Brugge, solliciteert steeds nadrukkelijker naar een ticket voor Qatar. Kan Roberto Martínez nog om hem heen?

Nul. Dat is het aantal minuten dat Brandon Mechele in actie kwam voor de Rode Duivels in de zes Nations Leaguewedstrijden in juni en september. Van alle verdedigers in de selectie die in aanmerking kwamen voor een van de drie plaatsen achterin was hij de enige die niet aan spelen toe kwam. Vaak zat hij zelfs te verkommeren in de tribune.

Gevraagd naar een uitleg waarom hij een aantal spelers had opgeroepen maar niet gebruikte, antwoordde Roberto Martínez destijds: ‘Er zijn twee stappen die je moet zetten. Eerst moet je indruk maken om geselecteerd te worden, nadien moet je je op training laten zien. Want de concurrentie is echt groot.’

Hoewel dat compartiment onze achilleshiel is, geldt dat ook voor de verdediging. In de driemansachterhoede van de Duivels zijn er twee certitudes: de ervaren rotten Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Om hun gebrek aan snelheid te compenseren experimenteerde Roberto Martínez met Leander Dendoncker in juni en met Zeno Debast in september. Daar was de bondscoach zelf tevreden over.

Back-up

Van Martínez is geweten dat hij graag voor elke positie in de nationale ploeg een back-up meeneemt naar Qatar. Want wat als Toby Alderweireld straks uitvalt op het WK? De Antwerpenaar opereerde in de Nations League vaak centraal in de driemansverdediging. Wie kan hem daar vervangen?

De eerste in de hiërarchie van back-ups is Dedryck Boyata. De 31-jarige Brusselaar maakte dit seizoen echter nog geen indruk bij Club Brugge. Ook afgelopen weekend tegen Union ging hij een paar keer in de fout.

Dan is er Jason Denayer, die op zijn 27ste matchritme aan het opdoen is bij Shabab Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar kan hij alvast wennen aan de klimatologische omstandigheden van het naburige Qatar, maar de UAE Pro League haalt niet het niveau van de meeste West-Europese competities.

De laatste weken steekt Wout Faes steeds meer zijn neus aan het venster. Op Sky Sports werd de David Luiz-lookalike onlangs nog omschreven als ‘kandidaat voor transfer van het seizoen in de Premier League’. In het met 2-0 gewonnen duel tegen Leeds verkozen de fans van Leicester City hem tot man van de match. Dat de ploeg na een dramatisch seizoensbegin uit het dal aan het krabbelen is, wordt deels aan de 24-jarige verdediger toegeschreven. ‘Er is opnieuw agressie en drive om de nul te houden en daar heeft de invloed van Wout Faes veel mee te maken’, klinkt het bij Sky Sports.

Alle aandacht ging de laatste weken naar Simon Mignolet, maar het is ook de verdienste van Brandon Mechele dat Club Brugge vier keer de nul hield in de Champions League.

Een professional

Maar wie er qua prestaties dit seizoen toch bovenuit steekt, is Brandon Mechele. Niet alleen in de Jupiler Pro League is hij onberispelijk, maar ook en vooral in de Champions League.

Dat Club Brugge in vier wedstrijden op het hoogste Europese level de nul heeft kunnen houden, heeft het natuurlijk te danken aan een uitmuntende Simon Mignolet, maar dat is ook de verdienste van een zeer secure Brandon Mechele.

Een blik op zijn statistieken op het kampioenenbal leert dat hij in 360 minuten nog geen enkele overtreding gemaakt heeft, en bijgevolg ook nog geen kaart geslikt heeft. Dat is opmerkelijk aangezien hij vaak één op één tegen kleppers als Alvaro Morata, Antoine Griezmann, Patrik Schick of Evanilson kwam te staan.

Het doet denken aan de beste Toby Alderweireld, die bij Tottenham bekendstond als een van de properste verdedigers van de Premier League. In 200 matchen in de Engelse eerste klasse maakte hij slechts 83 overtredingen; dat is minder dan 1 fout in 2 wedstrijden.

Ook in de Jupiler Pro League heeft Brandon Mechele niet veel overtredingen nodig om zijn rechtstreekse tegenstander uit de match te houden. In de 13 wedstrijden waarin hij aantrad, maakte hij slechts 6 overtredingen en liep hij nog geen enkele keer tegen een geel karton. Toch was hij achterin vaak de rots in de branding.

Bovendien stelt hij zich naast het veld ook exemplarisch op. Zo was Ferran Jutglà van alle spelers die hij leerde kennen bij Club Brugge het meest onder de indruk van Mechele. ‘Brandon is een professional van top tot teen’, vertelde de Spanjaard onlangs in Sport/Voetbalmagazine. ‘Iedereen zou hem als spiegel moeten nemen, hij is mijn grote voorbeeld.’

Onberispelijk op én naast het veld, zo heeft Roberto Martínez ze toch graag?