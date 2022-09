Eden Hazard scoort, Man City wint ruim, PSG met wat moeite voorbij Juventus

De eerste speeldag van de Champions League leverde tot dusver veel doelpunten op. Eden Hazard, die bij Real Madrid inviel voor de geblesseerde Benzema, vond tot zijn grote tevredenheid de goal. Elders scoorden Mbappé en Haaland elk twee keer.

Real Madrid trapte zijn Champions League-campagne dinsdagavond af met een eenvoudige 0-3 overwinning op bezoek bij de Schotse landskampioen Celtic.

Real, met Thibault Courtois negentig minuten onder de lat, kreeg zijn motor pas gestart in de tweede helft. Vinicius Junior (56.) en Luka Modric (60.) telden Celtic na de rust met twee snelle doelpunten uit. Eden Hazard mocht het veld al na een halfuur betreden vanwege een knieblessure bij spits en aanvoerder Karim Benzema. Hij bekroonde zijn wedstrijd met een doelpunt in het slot van de wedstrijd. Na een goede aflegger van Dani Carvajal kon Hazard (77.) zijn eerste doelpunt van het seizoen eenvoudig binnentikken. Het was zijn eerste officiële treffer voor Real sinds 20 januari. Ook in de andere twee Real-doelpunten had hij een voetje.

Haaland met assist van De Bruyne

In de tweede wedstrijd in groep F boekte het Shakhtar Donetsk een verrassende en ruime zege tegen RB Leipzig. Marian Shved (16. en 58.) , die vorig seizoen de kleuren van KV Mechelen verdedigde, kroonde zich met twee doelpunten tot man van de wedstrijd. Mykhaylo Mudryk (76.) en Lassina Traoré bezorgden de Oekraïners een ruime 1-4 overwinning.

Haaland viert zijn eerste doelpunt van de avond. © Reuters

Ook Manchester City heeft zijn Champions League-seizoen afgetrapt met een overwinning. Op de openingsspeeldag in groep G wonnen The Citizens met 0-4 op het veld van Sevilla. City nam de wedstrijd meteen in handen en dankte zijn nieuwe koningskoppel Erling Haaland-Kevin De Bruyne na twintig minuten spelen voor de 0-1 voorsprong. Op gevoel trapte De Bruyne de bal richting de tweede paal, waar Haaland (20.) klaarstond om zijn 24e Champions League-doelpunt tegen de netten te tikken.

Vlak voor het uur verdubbelde Phil Foden (58.) de voorsprong na een snelle tegenaanval. Even later ruilde Foden zijn rol van afwerker in voor die van aangever. Hij bood Haaland (67.) zijn tweede van de avond op een presenteerblaadje aan. De Noorse spits zit reeds aan 12 doelpunten in 8 wedstrijden voor de ploeg van Pep Guardiola. Ruben Dias (90.+2) maakte er in het slot nog 0-4 van. Twaalf minuten voor tijd maakte Guardiola een einde aan de wedstrijd van Kevin De Bruyne. Op dat moment betrad Adnan Januzaj, deze zomer overgenomen door Sevilla, het veld.

In de andere wedstrijd in groep G behaalde Borussia Dortmund eerder op de avond een vlotte 3-0 overwinning tegen Kopenhagen. Domper op de feestvreugde van de Borussen was de blessure van Thorgan Hazard, die het veld al na twintig minuten moest verlaten.

Saelemaekers scoort



In groep E geraakten Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers met AC Milan niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg. De twee Belgische youngsters kregen een basisplek toegewezen, maar zagen hun ploeg op achterstand komen. Salzburg-spits Noah Okafor (22.) nam zowel verdediger Pierre Kalulu als doelman Mike Maignan te grazen met een bal door de benen. Alexis Saelemakers (40.) bracht Milan vijf minuten voor rust weer langszij met zijn eerste doelpunt van het seizoen.

In de andere wedstrijd van groep E verloor Cheslea onverwachts met 1-0 van Dinamo Zagreb. Mislav Orsic (13.) scoorde het enige doelpunt van de avond in het Maksimirstadion.

Mbappé x2

Mbappé na zijn tweede goal van de avond. © Reuters



In de eerste wedstrijd van groep H bleek Paris Saint-Germain een maatje te groot voor Juventus. Een ontketende Kylian Mbappé (5. en 22.) zette de Oude Dame al voor de rust op een dubbele achterstand. Tweemaal werkte de Frans superster een vlotte combinatie in één tijd voorbij doelman Mattia Perin. Weston McKennie (53.) milderde de voorsprong van PSG, dat zijn buskruit in de eerste helft verschoten leek te hebben en niet tot scoren kwam in de tweede helft.

Benfica kroonde zich eveneens tot winnaar in groep H. De ploeg uit de Portugese hoofdstad Lissabon ging in eigen stadion eenvoudig voorbij het Israëlische Maccabi Haifa. Doelpunten van Rafa Silva (49.) en Alex Grimaldo (54.) volstonden voor de zege.